İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak?
Seyahat yasağının İstanbul'da ne zaman biteceği, Ramazan Bayramı sonrası normalleşme sürecinin hızlanacak olması nedeniyle merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 15 ilde kaldırılan seyahat yasağı sonrası İstanbul, İzmir Ankara gibi büyük şehirlerde iller arası giril ve çıkış yasağının süresi uzatılmıştı. Bu kapsamda yolların açılacağı tarih, bu illerde ikamet edenler tarafından sorgulanıyor. Peki, İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Yollar ne zaman açılacak? İşte, şehirler arası seyahat yasağının biteceği tarihle ilgili ayrıntılar...
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Corona virüsü nedeniyle, bazı illerde seyahat yasağı uzatıldı. 26 Mayıs'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağında, gözler seyahat yasağının kaldırılacağı tarihe çevrildi. Zonguldak ve 15 ilde seyahat kısıtlamasının bayram sonrasında bitip bitmeyeceği kesinleşecek. Peki, seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul'da giriş çıkış yasağı kaldırılacak mı? İşte, seyahat yasağı ile ilgili detaylar.
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İSTANBUL'DA SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
18 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, “15 ilimiz için geçerli olan şehirler arası seyahat kısıtlaması, 15 gün süreyle uzatılmıştır.” dedi.
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İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi.
Genelgede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında, 14 büyük şehir ile Zonguldak’ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.
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Bu kapsamda, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van’a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, bu geceden 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatılacak.
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Bu illerde seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağı 3 Haziran tarihinden önce belli olacak. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.