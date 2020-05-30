İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman biter? Yollar ne zaman açılacak? Genelge yayınlandı

65 YAŞ ÜZERİ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgesi başvuruları e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı Sistemi üzerinden yapılıyor. Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli oluyor ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas gerekiyor.



Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak.(65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)