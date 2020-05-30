İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman biter? Yollar ne zaman açılacak? Genelge yayınlandı
Normalleşme takviminin ikinci aşaması 1 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 'İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman biter?' sorusuna yanıt verdi. İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat kısıtlamasıyla ilgili yayınlanan genelgede de 15 ilde kaldırılan seyahat yasağı sonrası, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) HES kodu alınacağı ifade edildi. İşte, 'İstanbul'da yollar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı.
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Corona virüsü nedeniyle uzun süredir devam eden seyahat kısıtlaması sona eriyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilde şehirler arası yolculuk giriş çıkışları 31 Mayıs Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılacak. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede, 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edileceği bildirildi.
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SEYAHAT YASAĞI İSTANBUL'DA NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’ndeki video konferans yöntemiyle son kez yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz. 1 Haziran itibariyle kamu personelleri iş başı yapacaklar. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılmasını pazar günleri 14:00 saatleri arasında istisna kapmasında olması devam edecek" dedi.
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İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler kullanıldı;
Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması 31 Mayıs Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılacak.
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65 YAŞ ÜZERİ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgesi başvuruları e-Devlet, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı Sistemi üzerinden yapılıyor. Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli oluyor ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas gerekiyor.
Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacak.(65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.)