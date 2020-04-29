MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul’da sevindiren görüntü! O kuyruktan eser kalmadı…
GeriGündem İstanbul’da sevindiren görüntü! O kuyruktan eser kalmadı…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
İSTANBUL (İHA)
Haber Giriş: 29 Nisan 2020 - 13:15,

İstanbul’da sevindiren görüntü! O kuyruktan eser kalmadı…

Türkiye’de son günlerde yeni tip korona virüs test sayısının azalmasının en somut görüntüleri İstanbul’da kaydedildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Hastanede şimdi çekilen görüntülerde ise test kuyruğundan eser kalmadığı ve test yaptırmaya çok az sayıda kişinin geldiği görüldü.

2

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde bir ay önce test yaptırmak isteyen vatandaşların oluşturduğu test kuyruğu havadan böyle görüntülenmişti.

3

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 ay öncesine kadar vatandaşlar korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için hastaneye koşmuştu.

4

Metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar hem sosyal mesafeyi ihlal etmiş hem de canlarını hiçe saymıştı.

5

Türkiye’de son günlerde yeni tip korona virüs test sayısının azalmasının ardından hastaneye gelen kişi sayısının da azaldığı görüldü.

6

Havadan yeni çekilen görüntülerde ise önceki test kuyruğundan eser kalmadığı görüldü. Vak'a sayısının azalması ile birlikte hastane bahçesi sakinliğini koruyor.

7

Aynı zamanda virüsün ilk zamanlarındaki yoğunluğun ortadan kalktığı görülüyor.

8

Havadan çekilen görüntülerde hastane güzergahındaki yollarda trafiğin akıcı bir şekilde ilerlediği gözlemlendi.

9

Gelen görüntüler İstanbullular için umut verdi.

10
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi