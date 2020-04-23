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Haber Giriş: 23 Nisan 2020 - 20:17,

İstanbul'da sahur kaçta! Diyanet İmsakiyesi 2020 İstanbul sahur ve iftar vakitleri burada

İstanbul sahur ve iftar vakitleri araştırılıyor. İstanbul'da ilk sahur saat kaçta? Müslümanlar her yıl yayınlanan Diyanet İmsakiyesine göre oruçlarını tutuyorlar. Bu yıl ilk oruç 24 Nisan'da tutulacak. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar imsak ve iftar vakitleri arasında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. İstanbul imsakiye 2020 sahur saatleri kapsamında, İstanbul ilk sahur vakti 2020 Ramazan imsakiyesinde yer alıyor. İşte İstanbul sahur ve iftar saatleri...

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İstanbul İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İstanbul'da ilk sahur ve iftar saat kaçta? On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayı bu yıl da coşku ile karşılanıyor. Müslümanlar bu akşam ilk teravih namazını kılacaklar. İlk oruç ise 24 Nisan'da tutulacak. İlk sahuru saat 04.29'da yapacak olan kent sakinleri, ilk iftarlarını ise 20.00;'da yaparak oruçlarını açacak. İşte Ramazan İmsakiyesine göre İstanbul sahur ve iftar saatleri...

İFTAR VE SAHUR SAATLERİ-İSTANBUL İMSAKİYESİ 2020

Ramazan başlarken İstanbul ilk iftar ve sahur saatleri de kentte yaşayan pek çok Müslümanın araştırdığı konu olmaya başladı. İstanbul imsakiye 2020 vakitlerine göre ilk sahura ne zaman kalkacağız ve İstanbul’da ilk iftar ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan Mega Kent sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İstanbul imsakiye bilgilerini araştırmaya başladı.

İstanbul ramazan imsakiyesi iftar saatleri ve sahur vakitleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yayımlanan imsakiye bilgilerine göre İstanbul’da ilk iftar 20.00’da yapılacak. Sonraki günlerde ise bu saat biraz daha ilerleyecek.

 

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:2920:0021:29*
225.04.202004:2720:0121:31
326.04.202004:2520:0221:32
427.04.202004:2320:0321:33
528.04.202004:2220:0421:35
629.04.202004:2020:0521:36
730.04.202004:1820:0621:38
801.05.202004:1620:0721:39
902.05.202004:1420:0921:41
1003.05.202004:1320:1021:43
1104.05.202004:1120:1121:44
1205.05.202004:0920:1221:46
1306.05.202004:0720:1321:47
1407.05.202004:0620:1421:49
1508.05.202004:0420:1521:50
1609.05.202004:0220:1621:52
1710.05.202004:0120:1721:53
1811.05.202003:5920:1821:55
1912.05.202003:5720:1921:56
2013.05.202003:5620:2021:58
2114.05.202003:5420:2121:59
2215.05.202003:5320:2222:01
2316.05.202003:5120:2322:02
2417.05.202003:5020:2422:04
2518.05.202003:4820:2522:05
2619.05.202003:4720:2622:07**
2720.05.202003:4520:2722:08


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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden pide fiyatıyla ilgili, “Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması, yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayının vazgeçilmezi pide fiyatıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada pide fiyatı ve gramajının aynı kaldığını, herhangi bir zam yapılmadığını ifade etti. Öte yandan Yerlikaya’nın açıklama sırasında korona virüse karşı maske taktığı ve yanındakilere karşı sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

“Herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi”Sosyal medyadan yayınladığı açıklamada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “İTO, Esnaf ve Sanatkarlar Odamız birlik başkanımız, fırıncılar odamız, il ticaret ve il tarım müdürümüzle toplantı yaptık. Toplantımızın konusu; geçen yıl Ramazan pidelerimizin niteliği, türü, gramajı ve fiyatlarının aynı kalması, yani herhangi bir zam yapılmamasıyla ilgili karar verildi. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Oda başkanlarımıza, bütün fırıncılarımıza, Ramazan pidesiyle ilgi almış oldukları bu kararla ilgili tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

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Sosyal izolasyon nedeni ile birçok kişinin evlerinden çalışmaya başladığını, gün içinde harcanılan enerjinin alınan enerjiden az olması nedeniyle kilo artışı yaşanabileceğini söyleyen Diyetisyen Neslihan Aktepe, sağlığın korunması ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için birtakım önerilerde bulundu.

Bağışıklık sistemi çok hamur işi tüketilerek korunamayacağı gibi bu yiyeceklerin sık tüketilmesi halinde diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklara da davetiye çıkarılmaktadır.

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Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve Kovid-19'dan korunabilmek için özellikle gece gölgesi denilen patlıcan, kırmızı biber, domates gibi sebzeler, sarımsak, soğan, turp, ıspanak, kabak, koyu yeşil yapraklı sebzeler, limon, nar, portakal, elma, ayva, muz gibi meyveler, kuru baklagiller, tam tahıllar, yoğurt, balık yağı, keten tohumu, kuru yemişler, soya ve baharatlardan özellikle kara hardal tohumu, kekik, zerdeçal, karabiber, acı pul biber tüketimi önem taşımaktadır.

Gece sahura kalkıp geç saatlerde uyuyacağımız için 'Nasıl olsa evdeyim, gündüz uyurum.' düşüncesiyle uyku düzeni değiştirilmemeli. Çünkü gündüz yani metabolizmanın en hızlı olduğu saatlerde uyuyor olmak daha da çok kilo aldıracaktır. Kilo artışı da bağışıklık siteminin zayıflamasında önemli bir faktördür. Gece uykusu vücut için çok değerlidir. Ancak gündüz kısa süreli bir uyku tercih edilebilir. Özellikle televizyon karşısında uyuklamak vücudu strese sokarak tokluk hormonu olan leptini baskılar. Bu durumda da insülin hormonu artarak vücudu yağlandırır. Yağlanan vücutta diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol gibi hastalıkların gelişimini kolaylaşır.

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Ramazanda iftarın da mümkün olduğunca ikiye bölünmesi gerekir. İlk bölümde hafif bir şeyler atıştırıldıktan sonra ikinci bölümde ana yemeğin tüketilmesi uygun olacaktır. Bu şekilde uzun süre açlığa bağlı kan şekeri dengesi korunabilir. 

İftardan 2 saat sonra evde birtakım egzersiz programları ile harcanılan enerji artırılmalı. Bu sene pandemi nedeniyle evde kalınan süre arttığından özellikle fiziksel aktivite önceki yıllara oranla daha az olduğundan hamur tatlıları yerine daha düşük kalorili sütlü tatlılar veya meyve tatlıları tüketilmeli. Eğer illaki tatlı tüketilecekse yanında süt ya da kefir tüketilmesi kan şekerini dengelemek için faydalı olacaktır. Hatta tatlı yerine meyvelerin üzerine toz tarçın, bitter kakao, zerdeçal karışımı dökerek tüketmek çok sağlıklı olacaktır. Yanında da biraz kuruyemiş ve sütle mükemmel bir ara öğün elde edilebilir.

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