İstanbul'da riskli konut harekâtı

YERİNDE VE GÖNÜLLÜ



Sahada kentsel dönüşümün büyük bir hızla devam ettiğini belirten Bakan Kurum, ‘hızlı, yerinde ve gönüllü’ dönüşüm ilkesiyle hareket ettiklerini belirtti. Türkiye genelinde 58 ilde 257 adet riskli alan ilan ettiklerini, 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladıklarını ifade eden Kurum, “İstanbul’da 2012’den bugüne yapılan çalışmalarda 347 bin 292 konutun riskli olduğunu tespit ettik. Şimdiye kadar 292 bin 583 konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda İstanbul’da da toplam 10 milyon 88 bin metrekare büyüklüğünde 63 riskli alanda, gerek TOKİ Başkanlığımız gerek Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz 116 bin 827 konutun dönüşümü için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbullu vatandaşlarımıza yeşilin ve sosyal alanların bol olduğu, deprem tehdidine karşı güvenli, sağlam yuvalar inşa etmiş olacağız” diye konuştu.