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Haber Giriş: 01 Mart 2021 - 21:18 | 

İstanbul'da restoran ve kafeler açılacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz." dedi. Son dakika haberi: Tüm Türkiye’de beklenen kritik kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı, İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, yeni kontrollü normalleşme sürecinin başladığını belirterek, "Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma yasağı sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır" ifadelerini kullandı

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1

İstanbul'da koronavirüs risk durumu turuncu olarak yani riskli bölgelerden biri olarak değerlendiriliyor. Risk durumu turuncu olarak belirlenen illerimizde bir çok kısıtlama devam edecek. Okullar, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları aynı şekilde devam edecek.

2

İstanbul'da koronavirüs vaka haritası sarı veya mavi renge döndüğünde kısıtlamalar kaldırılacak.

3İSTANBULDA RESTORANLAR AÇILACAK MI

İSTANBUL'DA RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kontrollü normalleşmeye geçilecek illerimiz sarı ve mavi renklerimizde gerçekleşecek. İstanbul'da restoranlar yüzde 50 kapasite ile sabah 07:00 akşam 19:00 saatlerinde açılacak.

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