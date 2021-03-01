İstanbul'da restoran ve kafeler açılacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

İstanbul'da koronavirüs risk durumu turuncu olarak yani riskli bölgelerden biri olarak değerlendiriliyor. Risk durumu turuncu olarak belirlenen illerimizde bir çok kısıtlama devam edecek. Okullar, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları aynı şekilde devam edecek.