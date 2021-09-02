MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da pazar günü bazı ilçelerde su kesintisi yapılacak.. Hangi saatlerde ve ilçelerde sular kesilecek? İşte detaylar
GeriGündem İstanbul'da pazar günü bazı ilçelerde su kesintisi yapılacak.. Hangi saatlerde ve ilçelerde sular kesilecek? İşte detaylar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 02 Eylül 2021 - 17:30 | 

İstanbul'da pazar günü bazı ilçelerde su kesintisi yapılacak.. Hangi saatlerde ve ilçelerde sular kesilecek? İşte detaylar

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), elektrik kesintisi nedeniyle 5 Eylül Pazar günü 01.00 ile 09.00 saatleri arasında 8 ilçenin bazı mahallelerine su verilemeyeceğini bildirdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi