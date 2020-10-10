İstanbul'da papağan istilası: Yeşil papağanlar nerede yaşar?
İstanbul'da görülen yeşil papağanlar geniş koloniler oluşturmaya başladı. Daha önceleri Ihlamur Kasrı, Yıldız ve Fenerbahçe parkları gibi yerlerde görülen yeşil papağanlar yeşilliği bol yerlerde de görülüyor. Fenerbahçe Orduevi’nin çevresinde sürü halinde görülen yeşil papağanların yayılmasıyla ilgili uzmanlar endişelerini dile getirdi. Peki, Yeşil papağan nerede yaşar? İşte, İstanbul'da görülen papağan istilasıyla ilgili bilgiler.
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İstanbul'da yeşil papağan istilası görülmesi gündeme geldi. Egzotik tür olan ve Avrupa'da İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi pek çok ülkede görülen yeşil papağanlar Afrika ülkelerinde doğal olarak yayılış gösteriyor. Ankara'da, özellikle Atatürk Orman Çiftliği arazisi dahilinde bulunan ağaçlık alanlarda görülmekte olan türün bu bölgeye yerleşmesiyle ilgili; kuşların Esenboğa Havalimanı'nın kargo bölümünden firar etmiş oldukları veya 1. Körfez Savaşı sırasında bu bölgeye kaçmaları gibi rivayetler de yer alıyor.
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İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞAN İSTİLASI
İstanbul’da beş yıl öncesine kadar sadece Ihlamur Kasrı, Yıldız ve Fenerbahçe parkları gibi alanlarda görülen yeşil papağanlar, tüm semtlerde görülmeye başlandı. Daha önce Kadıköy'de kaydedilen görüntülerde, 400-500 yeşil papağandan oluşan geniş bir koloni görülmüştü. Uzmanlar ise bu durumdan endişeli.
Kent faunasının istilacı papağanlar nedeniyle bozulma riski altında olduğunu dile getiren biyolog, kuş gözlemcisi Kerem Boyla, yeşil papağan türünün popülasyonunda adeta patlama yaşandığını belirtti. Boyla, “Dünyanın pek çok şehrinde kafesten kaçan, papağan veya muhabbet kuşu gibi türler doğal yaşamın içinde varlığını sürdürüyor. Amsterdam, Londra, Kalifornia gibi pek çok yabancı bölgelerde de yaşayan bu tür Türkiye’ye getirilen ve gümrükte yakalanarak genellikle serbest bırakılıyor.
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YEŞİL PAPAĞANLAR NEREDE YAŞAR?
Yeşil papağanlar göç etmezler ve yerli yayılımları Hint altkıtasını ve Afrika'nın Sahel bölgesini kapsar, ancak bir egzotik tür olarak Avrupa ve diğer bölgelere de yayılmışlardır. Kuşlar ayrıcı popüler br ev hayvanı olup konuşmayı öğrenebilirler. Türün bilimsel ismi, Avusturyalı doğabilimci Wilhelm Heinrich Kramer'e ithafen verilmiştir.
Pakistan, Hindistan ve Nepal gibi güney Asya ülkeleriyle Sudan, Etiyopya, Somali ve Uganda gibi Afrika ülkelerinde doğal olarak yayılış gösterirler.
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Yeşil papağanlar, Avrupa'da İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika gibi pek çok ülkede kaydedilmiştir. 2015 yılında yürütülen bir sayıma göre Avrupa'nın 10 ülkesinde 85.220 adet yeşil papağan tespit edilmiştir ve Birleşik Krallık papağan nüfusunda birinci olmaktadır.[3] Tür aynı zamanda Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da yer alan şehirlerin yanı sıra Avustralya'daki bölgelere de yayılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida, Kaliforniya ve Hawaii eyaletleri, Japonya ve Güney Afrika egzotik yeşil papağan grupları barındıran diğer bölgelerdir.
Papağanların Antik Yunan ve Roma zamanından beri Anadolu'da bulunduğu belgelenmektedir, fakat yeşil papağanların bölgede varlığı için bir kanıt yoktur. Günümüzde Türkiye'de 22 ilde görülmekte olan papağanların ülkeye nasıl yayılmış olduklarına dair pek çok anlatı oluşturulmuştur.
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TÜRKİYE'DE YAYILIŞ ŞEKİLLERİ
Ankara'da, özellikle Atatürk Orman Çiftliği arazisi dahilinde bulunan ağaçlık alanlarda görülmekte olan türün bu bölgeye yerleşmesiyle ilgili; kuşların Esenboğa Havalimanı'nın kargo bölümünden firar etmiş oldukları veya 1. Körfez Savaşı sırasında bu bölgeye kaçmaları gibi rivayetler bulunmaktadır.
Kuşların Türkiye'de fazlaca görüldükleri bir diğer yer İzmir olup, Buca'da ve özellikle de Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi yerleşkesinde fazlaca görülmektedirler. Yukarıda da bahsedildiği üzere en yaygın inanış, Körfez Savaşı döneminde yaşanan petrol yangınları dolayısıyla kaçtıkları ve uygun bölgelere yerleştikleridir. Söylenti boyutundaki bir diğer inanış da, yasadışı canlı hayvan ticareti yapan grupların yurtdışından kaçak yollarla getirdikleri papağanları, ilgili yıllarda yakalanma kaygısı ile doğaya bırakmak zorunda kalmış olmalarıdır.