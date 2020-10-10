İstanbul'da papağan istilası: Yeşil papağanlar nerede yaşar?

İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞAN İSTİLASI İstanbul’da beş yıl öncesine kadar sadece Ihlamur Kasrı, Yıldız ve Fenerbahçe parkları gibi alanlarda görülen yeşil papağanlar, tüm semtlerde görülmeye başlandı. Daha önce Kadıköy'de kaydedilen görüntülerde, 400-500 yeşil papağandan oluşan geniş bir koloni görülmüştü. Uzmanlar ise bu durumdan endişeli.



Kent faunasının istilacı papağanlar nedeniyle bozulma riski altında olduğunu dile getiren biyolog, kuş gözlemcisi Kerem Boyla, yeşil papağan türünün popülasyonunda adeta patlama yaşandığını belirtti. Boyla, “Dünyanın pek çok şehrinde kafesten kaçan, papağan veya muhabbet kuşu gibi türler doğal yaşamın içinde varlığını sürdürüyor. Amsterdam, Londra, Kalifornia gibi pek çok yabancı bölgelerde de yaşayan bu tür Türkiye’ye getirilen ve gümrükte yakalanarak genellikle serbest bırakılıyor.