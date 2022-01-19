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İstanbul'da okullar tatil mi, perşembe okul var mı? 20 Ocak İstanbul ve Ankara kar tatili haberi için gözler Valiliklerde

#Okullar#Meteoroloji#Kar Yağışı

Yarın okulların tatil olup olmadığı yurt genelinde gündemde yer almaya davam ediyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarılarını yapmasının ardından gözler İstanbul Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi. Son tahminlere göre hafta sonu ve haftaya çarşambaya kadar İstanbullular aralıklarla kar yağışlarını görecek. Ankara'da da hafif kar yağışı bekleniyor. İlk karın aralık ayında düştüğü İstanbul'da kuvvetli kar yağışı olması durumunda İstanbul Valiliği kar tatili açıklamasını sosyal medya hesabından duyuruyor. Peki, yarın İstanbul ve Ankara'da okullar tatil mi? İşte, kar tatili haberleri ve son hava durumu raporu.

1/6İstanbulda okullar tatil mi, perşembe okul var mı 20 Ocak İstanbul ve Ankara kar tatili haberi için gözler Valiliklerde

İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı Meteoroloji yetkililerinin açıklamaları ile öne çıkan konulardan oldu. AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için gelen peş peşe uyarıların ardından 20 Ocak kar tatili açıklaması için beklentiler yoğunlaştı. Gözler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya kilitlenirken, henüz kar tatili açıklaması gelmedi. Ankara için de tatil açıklaması bulunmuyor.

2/6YARIN İSTANBULDA OKULLAR TATİL OLACAK MI

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı İstanbul için yapılacak kar tatili haberlerine çevrildi. İstanbul'da 20 Ocak 2022 Perşembe gününe ilişkin bir kar tatili kararı bulunmuyor. Kentte kar tatili olması halinde İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunuyor.

Kar tatili ile ilgili yeni bir gelişme olduğu zaman haberimizde güncellenecek.

3/6YARIN ANKARADA OKULLAR TATİL OLACAK MI

YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Ankara için de 20 Ocak için herhangi bir kar tatili açıklaması yer almadı. Kentte kar tatili olması halinde Ankara sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunuyor.

4/6İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE KAR UYARILARI

İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE KAR UYARILARI

Hava tahmini uzmanı Bayram Doğan, "İstanbullular bugün kar yağışını akşam saatlerine kadar hafif hafif görecekler. Yarın İstanbul'da bir kar yağışı beklemiyoruz. Cuma günü itibariyle İstanbul, yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Önce yağmurla başlayacak. Öğle saatleri gibi karla karışık, akşam saatlerinden itibaren de kara dönmesini bekliyoruz. Sonraki günlerde de hafta sonu ve haftaya çarşambaya kadar İstanbullular aralıklarla kar yağışlarını görecek. Şu an için santim vermek için erken, çünkü haftaya ve hafta sonu yağacak bir kar var.

5/6İstanbulda okullar tatil mi, perşembe okul var mı 20 Ocak İstanbul ve Ankara kar tatili haberi için gözler Valiliklerde

"Her gün bu sistemler değişiyor. Şu an için hafta sonu biraz etkili olabilir gibi ama santim vermek için erken. Cuma günü başlayacak kar yağışı 5 gün süreyle İstanbul’da etkili olacak. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve çarşamba günü İstanbullular kar yağışını aralıklarla görecek. Zaten sürücülerin kar lastiği ya da zincir kullanmaları gerekiyor. Çünkü hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında olacağı için özellikle gece ve sabah saatlerinde yerde de kar olacağından buzlanma olayı olabilir. Buna karşı da yine vatandaşların tedbirli olmaları gerekiyor” dedi.

6/6AKOMDAN DA UYARI

AKOM'DAN DA UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı. AKOM verilerine göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü: “Dün sabahtan itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Havanın soğumaya başlamasıyla beraber burada yaklaşık 19’a yakın birimimizle nöbetimizi tutuyoruz. Gece çok ciddi bir kar yağışı olmadı. Lokal bazı yüksek kesimlerde aralıklarla görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor” şeklinde ifade etti.

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#Okullar#Meteoroloji#Kar Yağışı