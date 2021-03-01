İstanbul'da okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler için son durum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme kararını az önce açıkladı. Velilerin en çok merak ettiği konuların başında ise okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerin düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırıldığını duyurdu. Buna göre ise yüz yüze eğitimin de detayları netleşti.



Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacak.



Buna ilave olarak Ankara, Bursa, Eskişehir, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu düşük ve orta riskli şehirlerde ortaokullar ve liseler dahil, diğer kademelerde de eğitime başlanacak.



İstanbul, İzmir, Edirne, Konya, Trabzon, Sinop ve Samsun gibi yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerde ise okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8. ve 12. sınıfların dışında liselerde yüz yüze sınavlar yapılacak.