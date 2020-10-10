Gündem Burçak BOZKUŞ- Mustafa BAKIRHAN- Soner HASIRCIOĞLU-Serdar ALTINTEPE-Alper KORKMAZ /İSTANBUL,(DHA) Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 15:56 | 10 Ekim 2020 - 15:56

İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu

İstanbul'da Samatya Sahili açıklarında içinde 13 kişinin olduğu balıkçı teknesi alabora oldu. 2 kişi hayatını kaybederken, 11 balıkçı kurtarıldı. Kurtarma görüntülerine ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kumkapı'da sabah saatlerinde alabora olarak batan balıkçı teknesinde; nefes kesen bir kurtarma operasyonu ile Cemal Ağabey ve 10 balıkçımızı kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden balıkçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.