HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da modelistlik yapıyordu | Devlet desteği ile köyüne dönüp yeni bir hayat kurdu... Başladığı işi 4 katına çıkardı

Güncelleme Tarihi:

#Köy Hayatı#Kars#Hayvancılık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 13:00

 İstanbul'da tekstil sektöründe modelistlik yaparken Kars'taki köyüne dönüp hayvancılık yapmaya başlayan genç kadın, devlet desteğiyle sahip olduğu sürüsünü 3 yılda 4'e katladı.