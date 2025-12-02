İstanbul'da modelistlik yapıyordu | Devlet desteği ile köyüne dönüp yeni bir hayat kurdu... Başladığı işi 4 katına çıkardı

"ÇİFTÇİLİK İSTEYENLERE 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KREDİ İMKANI"

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın ise Kars'ta 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığının olduğunu anlattı.

Kentin geniş yayla ve mera alanlarına sahip olduğuna işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize hem üretim anlamında destek olmak hem de çiftçiliğe yeni başlayacak olan üretici adaylarımızı bu işin içine çekmek için Valimiz Ziya Polat'ın başkanlığında Ziraat Bankası'yla protokolünü imzaladığımız Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi var. Çiftçiliğe başlamak isteyen, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerimize 1 milyon 200 bin liraya kadar bir kredi imkanı sağlanıyor ve 100 başa kadar küçükbaş hayvanı temin edilerek böylece hayvancılığa başlaması sağlanıyor."