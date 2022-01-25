İstanbul'da metro seferleri saat kaça kadar devam ediyor? İBB açıkladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok soğuk iddia Sebebi o vortex mi'Çok soğuk' iddia! Sebebi o vortex mi?#Kar Yağışı
Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattıAcun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı!#Acun Ilıcalı
En kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmalarıEn kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmaları#Wuhan
İstanbulda kar için yeni tedbirlerİstanbul'da kar için yeni tedbirler#Yoğun Kar
İstanbulda karla mücadele... Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soyludan önemli açıklamalarİstanbul'da karla mücadele... Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar#Istanbul
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...#COVID-19
Marstaki gizemli görüntünün sırrı çözüldüMars'taki gizemli görüntünün sırrı çözüldü #Mars
Caner Erkin sonrası ilk soll bek transferi Anlaşma sağlandıCaner Erkin sonrası ilk soll bek transferi! Anlaşma sağlandı#Fenerbahçe
İklim krizi vücudumuza neler yapacak Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...İklim krizi vücudumuza neler yapacak? Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...#İklim Krizi
Ünlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadıÜnlü oyuncu 62 yaşında ilk kez çıplak sahnede oynadı#Emma Thompson
Lakabı açlık düşmanı... İnsanlığın kurtuluşu bu bitkide miLakabı 'açlık düşmanı'... İnsanlığın kurtuluşu bu bitkide mi? #Etiyopya
Ünlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldıÜnlü oyuncu evlat acısıyla yıkıldı! #Michael Madsen
Onlarca model ÖTVsiz satılıyor Büyük kolaylık sağlanıyorOnlarca model ÖTV'siz satılıyor! Büyük kolaylık sağlanıyor#Engelli
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da metro seferleri saat kaça kadar devam ediyor? İBB açıkladı

#Metro#İbb#İstanbul

İstanbul'da metro seferleri bugün de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle toplu taşıma kullanmak isteyen pek çok vatandaş, metro seferlerinin bugün saat kaça kadar devam edeceğini öğrenmek istiyor. Peki, İstanbul'da metro seferleri saat kaça kadar var?

1/3İstanbulda metro seferleri saat kaça kadar devam ediyor İBB açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), metro hatlarında seferlerin bugün de gece saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi. Açıklamada, şunlar söylendi:

2/3İstanbulda metro seferleri saat kaça kadar devam ediyor İBB açıkladı

"Dün gece saat 02.00'ye kadar seferleri uzatılarak sürekli tedbir sürüşleri ve temizleme çalışmaları yapılan raylı sistem hatlarında bu sabah itibarıyla seferler tüm hatlarda normal seyrediyor. Sadece, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda dün gece yaşanan arıza nedeniyle rutin olarak 5-6 dakika aralıkta olan seferler şu anda 10 dakika aralıklarla yapılıyor. Metro hatlarında seferler bugün de gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı. Şehir Hatları vapurlarında an itibarıyla yaşanan bir sefer aksaması bulunmuyor ve seferler normal seyrinde yapılıyor."

3/3İstanbulda metro seferleri saat kaça kadar devam ediyor İBB açıkladı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Metro#İbb#İstanbul