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İstanbul’da mesai saatleri kaçta bitecek? İstanbul Valiliği'nden kamu mesai saatleri hakkında son dakika açıklaması

#Mesai Saatleri#İstanbul Mesai Saatleri#İstanbul Valisi

İstanbul’da mesai saatlerinin kaçta biteceği ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İstanbul’da Cuma akşamı başlayan kar yağışı tüm hızıyla devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam etmesinin tahmin edildiğini belirtti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise mesai saatleri hakkında açıklama yaptı. Peki, İstanbul’da mesai saatleri kaçta bitecek?

1/3İstanbul’da mesai saatleri kaçta bitecek İstanbul Valiliğinden kamu mesai saatleri hakkında son dakika açıklaması

Mesai saatleri ile ilgili açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapıldı. Vali Yerlikaya İstanbul mesai saatleri hakkında yaptığı açıklamada, ‘Kıymetli İstanbullular Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır.’ dedi ve mesainin biteceği saati açıkladı.

2/3MESAİ SAATLERİ KAÇTA BİTECEK

MESAİ SAATLERİ KAÇTA BİTECEK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ‘Kıymetli İstanbullular Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre #İstanbul’da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer; 15.30’da SONA ERECEKTİR.’ açıklamasını yaptı.

3/3İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının il genelinde etkili olacağını belirterek, dikkatli olunmasını istedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" denildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul'un genelinde kar yağışı görüleceğini belirterek, il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanmaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. AFAD da vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

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