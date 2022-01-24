İstanbul’da mesai saatleri kaçta bitecek? İstanbul Valiliği'nden kamu mesai saatleri hakkında son dakika açıklaması

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının il genelinde etkili olacağını belirterek, dikkatli olunmasını istedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" denildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bugün İstanbul'un genelinde kar yağışı görüleceğini belirterek, il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanmaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. AFAD da vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.