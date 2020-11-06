Son dakika haber: İstanbul'da mesai saatleri değişti mi? Özel sektör mesai saatleriyle ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama
Son dakika haber: İstanbul'da mesai saatleri ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama geldi. Küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç saati 07.00 olmak kaydıyla mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisinin firmaların kendi yetkisinde olduğu belirtildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararı gereği İstanbul'da mesai saatleri 7.00-16.00 olarak düzenlenmişti. Peki, İstanbul'da mesai saatleri değişti mi, düzenleme kimleri kapsıyor? İşte, İstanbul esnek mesai uygulamasıyla ilgili yapılan açıklamalar.
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Yeni mesai saatleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklanmıştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında 9 Kasım Pazartesi’den itibaren başlangıç 07.00 olmak üzere yeni mesai saatlerine geçilmişti. Fabrika, sanayi ve özel sektörü kapsayan mesai saatleri için yapılan yeni açıklamada mesai saatleri bitişinin firma tarafından belirleneceği bildirildi. İşte, İstanbul yeni mesai saatleriyle ilgili detaylar.
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN YENİ MESAİ SAATİ AÇIKLAMASI
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım 2020 tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir." ifadelerine yer verildi.
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DAHA ÖNCE ŞUNLAR AÇIKLANMIŞTI
Yeni mesai saatleri için açıklama, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Yerlikaya mesai saatleri düzenlemesi için şu ifadeleri kullandı;
"Bildiğiniz gibi İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesai saatlerine geçmişti. Bugünden itibaren tüm kamu kurumlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli olarak evde çalışabilecekler. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır."
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"Hepimiz için sağlığımız için sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00’da mesaiye başlamışı kararlaştırıldı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi’den itibaren uygulanmaya başlayacak. Sanayi kesiminde çalışan kardeşlerimiz sabah saat 07.00’da mesaiye başlayacak."
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"İstanbul dünyanın 14. Büyük metropolü. 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulaması da olmazsa olmazdır. Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 300 bin çalışanımız var. Sendikalarımız, meslek odalarımız, iş dünyası STK’larımız ile istişareler ettik."