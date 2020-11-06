Son dakika haber: İstanbul'da mesai saatleri değişti mi? Özel sektör mesai saatleriyle ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama

DAHA ÖNCE ŞUNLAR AÇIKLANMIŞTI Yeni mesai saatleri için açıklama, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Yerlikaya mesai saatleri düzenlemesi için şu ifadeleri kullandı;



"Bildiğiniz gibi İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kademeli mesai saatlerine geçmişti. Bugünden itibaren tüm kamu kurumlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerimizin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personellerin idari izinli olarak evde çalışabilecekler. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır."