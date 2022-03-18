Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan son durum hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AlÄ±nan Ã¶nlem ve tedbirleri aÃ§Ä±kladÄ±. Vali Yerlikaya'nÄ±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda, "Meteoroloji BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n son verilerine gÃ¶re Ä°stanbul'da bugÃ¼n 18.00-24.00 arasÄ± kuvvetli kar saÄŸanaklarÄ± bekleniyor. LÃ¼tfen, zorunlu olmadÄ±kÃ§a trafiÄŸe Ã§Ä±kmayalÄ±m. DÄ±ÅŸarÄ±daysak evlerimize dÃ¶nelim. Toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ± tercih edelim. KÄ±ymetli Ä°stanbullular, beklenen kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle, trafik seyir ve can gÃ¼venliÄŸi iÃ§in, bir sonraki duyuruya kadar, bugÃ¼n 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±na izin verilmeyecektir." ifadeleri yer aldÄ±.