Paket servisler Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor mu? sorusu Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ile yanÄ±t buldu. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da yaÅŸamÄ± olumsuz etkilemesinin ardÄ±ndan geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde teyakkuza geÃ§en valilik motor kuryelere yasak getirmiÅŸti. 18 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ yeniden kente giriÅŸ yapan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini attÄ±rÄ±rken gÃ¶zler yapÄ±lacak aÃ§Ä±klamaya Ã§evrildi. Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bir sonraki duyuruya kadar, Ä°stanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiÄŸe Ã§Ä±kamayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18.00-00.00 saatleri arasÄ± kuvvetli kar saÄŸanaklarÄ± beklendiÄŸini, 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±na izin verilmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan son durum hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AlÄ±nan Ã¶nlem ve tedbirleri aÃ§Ä±kladÄ±. Vali Yerlikaya'nÄ±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda, "Meteoroloji BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n son verilerine gÃ¶re Ä°stanbul'da bugÃ¼n 18.00-24.00 arasÄ± kuvvetli kar saÄŸanaklarÄ± bekleniyor. LÃ¼tfen, zorunlu olmadÄ±kÃ§a trafiÄŸe Ã§Ä±kmayalÄ±m. DÄ±ÅŸarÄ±daysak evlerimize dÃ¶nelim. Toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±nÄ± tercih edelim. KÄ±ymetli Ä°stanbullular, beklenen kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle, trafik seyir ve can gÃ¼venliÄŸi iÃ§in, bir sonraki duyuruya kadar, bugÃ¼n 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiÄŸe Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±na izin verilmeyecektir." ifadeleri yer aldÄ±.
Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, turuncu alarm verildiÄŸini belirterek, "Meteoroloji BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z 19 Mart Cumartesi gÃ¼nÃ¼ (YarÄ±n) #Ä°stanbul iÃ§in TURUNCU ALARM verdi. 03.00-06.00 arasÄ± kar, 06.00-24.00 arasÄ± kuvvetli kar saÄŸanaklarÄ± ve kuvvetli kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor LÃ¼tfen, Zorunlu olmadÄ±kÃ§a trafiÄŸe Ã§Ä±kmayalÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.Â
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna gÃ¶re Ä°stanbul'da bugÃ¼n, yarÄ±n ve pazar gÃ¼nÃ¼ yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olacak. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n biraz yÃ¼kselmesiyle yaÄŸÄ±ÅŸ karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmura dÃ¶necek. Ä°stanbul'da salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor.
RÃ¼zgÃ¢rÄ±n; Marmara, KÄ±yÄ± Ege ile BatÄ± Akdeniz'de kuzeyli yÃ¶nlerden kuvvetli ve kÄ±sa sÃ¼reli fÄ±rtÄ±na(40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r.