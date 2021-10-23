Yılmaz OKUR, Gamze ŞİMŞEK, Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23 Ekim 2021 - 11:58 |
İstanbul'da 'kokarca böceği' kâbusu!
İstanbul'da özellikle Çekmeköy ve Sarıyer'de ormanlık alanın yakınındaki binaları, kahverengi kokarca böceği sardı. Böceğin yaydığı koku nedeniyle rahatsızlık oluştu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Hızal, "İnsanlara zarar verici bir durumu yok. Direkt saldırmaz, arı gibi sokmaz. Ama yine de kişiden kişiye değiştiği gibi, salgıladığı koku alerji yapabilir " dedi.