Gündem DHA Haber Giriş: 19 Şubat 2020 - 14:48 , / 19 Şubat 2020 - 14:49

İstanbul'da kirli hava tehlikesi

İstanbul'da son günlerde puslu ve kirli bir hava hakim. Gelen son dakika haberine göre, özellikle Kartal, Esenyurt ve Fatih'te hava kirliliği “Sağlıksız” denebilecek seviyeye ulaştı. Puslu ve kirli havanın nedeni ise Türkiye’nin yüksek basınç alanı etkisinde olması ve buna bağlı olarak ‘sıcaklık terselmesi’ yani sıcaklığın yükseklikle azalması gerekirken artması durumunun yaşanması. Hal böyle olunca egzoz dumanları, fabrika bacalarından çıkan kirleticiler dağılamıyor ve yere yakın seviyede kalan kirli havayı solumak zorunda kalıyoruz. Uzmanlar İstanbul’da özellikle havanın en kirli olduğu Esenyurt, Kartal ve Fatih'in semtinde bölgelerinde, yaşanabilecek solunum yolu rahatsızlıklarına karşı uyarılarda bulunuyor. Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kişilere uyarılarda bulunan Prof. Dr. Toros, “Bu bölgelerde yaşayan insanların biraz daha dikkatli olmaları, vücudu yoracak hareketlerden kaçınmaları son derece önemli.'' dedi.