İhsan DÖRTKARDEŞ - Erol DEĞİRMENCİ- Müslim SARIYAR /DHA
Haber Giriş: 12 Ekim 2021 - 14:15 |
İstanbul'da kayıp otelci her yerde aranıyor
İstanbul'un Avcılar ilçesinde Esra Yıldız boğazı kesilerek öldürüldü. Kocası Nuri Yıldız’ın ise aracı yakıldı. Araçta bulunan kan izinin Esra Yıldız’a ait olmadığı belirlendi. Polis kayıp olan Nuri Yıldız öldürüldü mü yoksa kaçtı mı sorusuna cevap arıyor. Öte yandan Esra Yıldız'ın (38) cenazesi toprağa verildi. Yıldız'ın cenaze namazından sonra tabutu kadınlar tarafından omuza alınarak taşındı.