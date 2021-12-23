İstanbul'da kar yağışı ne zaman? İşte İstanbul'a kar yağışında son durum
Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre bugün Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar yağışı bekleniyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün akşam İstanbul Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı sokakları ve arabaların üzerlerini beyaza bürüdü. İşte, İstanbul'a kar yağışında son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Amasya ve Çorum dışında Karadeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Denizli, Isparta, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer Kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Amasya ve Çorum dışında Karadeniz bölge geneli, Doğu Anadolu'nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Denizli, Isparta, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ve Marmara'nın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer Kar, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ
İstanbul Anadolu yakasında gece saatleri itibariyle Kar Yağışı etkili oldu. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde yoğun şekilde yağdı. Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek bölgelerinde sokaklar, ağaçlar ve otomobiller beyaza büründü. Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için sokaklara çıkarak kar topu savaşı yaptı.
Mete Kılıç, "Her şey çok güzeldi. Arkadaşları da çağırdım kar oynamak için. Maalesef şuan donuyoruz ama eve gitmeyeceğiz sabaha kadar buradayız açıkçası" dedi.
İstanbul Beykoz’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karın yağmasıyla beyaz örtüye bürünen Beykoz’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Beyaz renge bürünen Beykoz manzarası drone ile havadan görüntülendi.
KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji'den İstanbul için yeni bir kar yağışı uyarısı bulunmuyor.
Mete Kılıç, "Her şey çok güzeldi. Arkadaşları da çağırdım kar oynamak için. Maalesef şuan donuyoruz ama eve gitmeyeceğiz sabaha kadar buradayız açıkçası" dedi.
İstanbul Beykoz’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Karın yağmasıyla beyaz örtüye bürünen Beykoz’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Beyaz renge bürünen Beykoz manzarası drone ile havadan görüntülendi.
KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji'den İstanbul için yeni bir kar yağışı uyarısı bulunmuyor.