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İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı!

#İstanbul'da Kar Yağacak Mı#İstanbul'da Kar Ne Zaman#Meteoroloji

Son günlerde gözlemlenen sağanak yağışlar ve düşen hava sıcaklıkları, İstanbul'da kar yağacak mı sorusunu beraberinde getirdi. İstanbul'da yağışlar aralıklı olarak devam ederken, Meteoroloji GEnel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmini yayınlandı. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı, ne zaman? İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri...

1/3İstanbulda kar yağacak mı, ne zaman Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Akdeniz’in yüksekleri (Batı ve Orta Toroslar kesimi), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik çevreleri, Bursa'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

2/3KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca, "Yağışların; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik çevreleri, Batı Karadeniz'in batısı ile Bursa’nın doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m²), yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.

3/3İSTANBULDA KAR YAĞACAK MI

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji İstanbul 5 günlük hava tahminine göre, pazar, pazartesi, salı günleri devam eden yağmur, çarşamba günü kar yağışı ile birlikte görülecek.

Marmara Bölgesi genelinde ise, çok bulutlu ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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