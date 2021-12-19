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Gündem
Haber Giriş: 19 Aralık 2021 - 11:00 | 

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul Valiliğinden kar yağışı için yazılı açıklama

İstanbul Valiliği, geçtiğimiz hafta karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, hava durumu tahminleri konusunda bilgi verilmişti. Yazılı kar yağışı uyarısına göre, Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde etkili olacak. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

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1
Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için resmi verileri paylaştı ve kar yağışı için tarih verdi. Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. Yeni haftanın ilk iki gününde, birçok ilde kar ve sağanak yağışı meydana gelecek.
2PAZARTESİ HAVA DURUMU

PAZARTESİ HAVA DURUMU

20.12.2021 Pazartesi: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
3SALI HAVA DURUMU

SALI HAVA DURUMU

21.12.2021 Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sulatngazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor.
4
Rüzgârın; Kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Cumartesi ve Pazar günlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.
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