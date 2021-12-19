İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul Valiliğinden kar yağışı için yazılı açıklama
İstanbul Valiliği, geçtiğimiz hafta karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, hava durumu tahminleri konusunda bilgi verilmişti. Yazılı kar yağışı uyarısına göre, Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi ve Ümraniye ilçelerinde etkili olacak. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için resmi verileri paylaştı ve kar yağışı için tarih verdi. Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. Yeni haftanın ilk iki gününde, birçok ilde kar ve sağanak yağışı meydana gelecek.
SALI HAVA DURUMU
21.12.2021 Salı: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sulatngazi, Ümraniye) geçeceği tahmin ediliyor.