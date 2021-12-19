İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul Valiliğinden kar yağışı için yazılı açıklama

Meteoroloji İstanbul'da kar yağışı için resmi verileri paylaştı ve kar yağışı için tarih verdi. Meteoroloji orta ve uzun vadeli hava durumu raporunda kar yağışı uyarısında bulundu. Yeni haftanın ilk iki gününde, birçok ilde kar ve sağanak yağışı meydana gelecek.