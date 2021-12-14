İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul için tarih belli oldu

MARMARA'DA BUGÜN HAVA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Tekirdağ ve Balıkesir çevreleri ile zamanla İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.