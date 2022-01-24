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İstanbul'da kar ne zaman duracak? Kar devam edecek mi? Meteoroloji 25 Ocak il il hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Kar Yağışı#İstanbul

İstanbul'da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından pazartesi günü aralıklarla devam eden yoğun kar mega kenti felç etti. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" denildi. Öte yandan son hava durumu tahminlerine göre yağışların, Doğu Akdeniz ile Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman duracak? İşte, MGM il il 25 Ocak hava durumu raporu.

1/10İstanbulda kar ne zaman duracak Kar devam edecek mi Meteoroloji 25 Ocak il il hava durumu tahminleri

Cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı İstanbul'da etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu (Bilecik hariç), Güney ve İç Ege (Kütahya hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'da yer yer gök gürültülü kar sağanağı, Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz ile İstanbul, Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

2/10İSTANBULDA KAR NE ZAMAN DURACAK

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN DURACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam etmesinin tahmin edildiğini belirtmişti. Yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

3/10İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kar ve yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması, İstanbul çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA -7°C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

EDİRNE -5°C, 3°C
Çok bulutlu

İSTANBUL -2°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ -3°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

4/10İstanbulda kar ne zaman duracak Kar devam edecek mi Meteoroloji 25 Ocak il il hava durumu tahminleri

EGE
Çok bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -11°C, -6°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ -3°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İZMİR 0°C, 5°C
Çok bulutlu

MUĞLA -3°C, 1°C
Çok bulutlu ve il merkezi aralıklı kar yağışlı, kıyıları akşam saatlerinden itibaren yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

5/10İstanbulda kar ne zaman duracak Kar devam edecek mi Meteoroloji 25 Ocak il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde, kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 1°C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA 3°C, 9°C
Çok bulutlu, kentin kıyı kesimleri akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, 70-100 metre üzeri rakımlı yerleri kar, doğusunun iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

HATAY -1°C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA -7°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

6/10İstanbulda kar ne zaman duracak Kar devam edecek mi Meteoroloji 25 Ocak il il hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -10°C, -3°C
Çok bulutlu, bu akşam ilk saatleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -11°C, -5°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra güney kesimleri hafif kar yağışlı

KONYA -10°C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların, gece saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SİVAS -16°C, -3°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

7/10İstanbulda kar ne zaman duracak Kar devam edecek mi Meteoroloji 25 Ocak il il hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -15°C, -4°C
Çok bulutlu

KASTAMONU -14°C, -5°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

SİNOP 1°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

ZONGULDAK -2°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

8/10İstanbulda kar ne zaman duracak Kar devam edecek mi Meteoroloji 25 Ocak il il hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BAYBURT -11°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN -1°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

TOKAT -10°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON 1°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

9/10İstanbulda kar ne zaman duracak Kar devam edecek mi Meteoroloji 25 Ocak il il hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -12°C, -1°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -8°C, -4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MUŞ -10°C, -2°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

VAN -7°C, 0°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif kar yağışlı

10/10İstanbulda kar ne zaman duracak Kar devam edecek mi Meteoroloji 25 Ocak il il hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -7°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP -8°C, 2°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MARDİN -3°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

SİİRT -2°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

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#Meteoroloji#Kar Yağışı#İstanbul