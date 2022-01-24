İstanbul'da kar ne zaman duracak? Kar devam edecek mi? Meteoroloji 25 Ocak il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görülmesi, Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde, kıyı kesimlerinde hafif, iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ADANA 1°C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



ANTALYA 3°C, 9°C

Çok bulutlu, kentin kıyı kesimleri akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, 70-100 metre üzeri rakımlı yerleri kar, doğusunun iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı



HATAY -1°C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



ISPARTA -7°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



