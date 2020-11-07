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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 17:25 | 

Yine aynı hata! İstanbul'da kamyonetin açık unutulan kasa kapağı, sokakta yürüyen kişiye çarptı

İstanbul Küçükçekmece'de bacağı kırıldığı için 3 aydır eve yatan bir kişi sokağa çıktığı ilk gün talihsiz bir kaza yaşadı. Sokakta ilerleyen kamyonetin açık olan kasa kapağı yol kenarında yürüyen kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Daha önce Ankara'da yaşanan benzer bir kazada kamyonetin kasa kapağının açılarak başına çarpması sonucu Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) öğrencisi İrem Kütük hayatını kaybetmişti.

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