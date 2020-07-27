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Hürriyet
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DHA
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 13:01,

İstanbul'da jigolo çetesine operasyon

İstanbul'da  internet sitelerine jigolo ilanları verip çok 6 ayda 9 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenen şebekeye yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı. Üye yapılırken, üyeliğin derecesine göre bin ile 2 bin TL arasında kayıt parası alınıyordu. Tuzağa düşürülen erkek, şebeke kadın üyesi tarafından aranıyordu. Şebekenin başka bir üyesi ise tuzağa çekilmiş erkeği arayarak, "Sen FETÖ'cülerin hesabına para yatırmışsın. Başın belada ancak biz sana yardım edeceğiz. Bunun için para gerekli" diyerek, verdikleri hesaba ek para yatırması isteniyordu. Çetenin bu görüşmelerden sonra da bağlantılarını kestiği belirtildi.

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