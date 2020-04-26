İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? 2020 imsakiyesiyle 26 Nisan İstanbul iftar vakti
Saatlerin ilerlemesiyle birlikte İstanbul iftar vakti için araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan imsakiyede oruç, sahur ve imsak vakitleri paylaşılmıştı. 2020 Ramazan İmsakiyesi takvimi ile İstanbul için iftar ve sahur vakitlerini günlük olarak takip etmek mümkün. Peki, İstanbul'da iftar saat kaçta? İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? İşte 2020 imsakiyesiyle 26 Nisan İstanbul iftar vakti...
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İslam dünyasının büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayının üçüncü günü idrak edilirken en çok araştırılan konuların başında imsakiye takvimi geliyor. Gün doğmadan sahur sofrasına oturan vatandaşlar, gün sonuna doğru ise iftar araştırmalarına başlıyor. Bugün üçüncü gün orucunu açmak için iftar sofrasına oturacak olan İstanbul'daki vatandaşlar, iftara ne kadar kaldığını merak ediyor. Peki, İstanbul'da akşam ezanı saat kaçta okunacak, iftar saat kaçta yapılacak? İşte başta İstanbul olmak üzere tüm illerin 26 Nisan iftar vakti.
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Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine göre, 26 Nisan tarihinde İstanbul'da iftar saati 20.02, Ankara'da iftar saati 19.45, İzmir iftar saati 20.05, Bursa'da iftar saati 20.00 olarak belirlendi. İşte, Diyanet 2020 imsakiye bilgilerine göre, tüm illerimizin iftar ve sahur vakitleri... Özel olarak hazırlanan 2020 ramazan imsakiye sayfamızdan bulunduğunuz ili seçerek iftar ve sahur vakitlerini görebilir, sayaç ile iftar saatine ve sahur vaktine ne kadar kaldığını öğrenebilirsiniz. 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
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Oruç en uzun Sinop en kısa Hatay'da tutulacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem, 1978'te İstanbul Rü'yeti Hilal Konferansı ve 2016'da Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği Kongresinde alınan kararlar neticesinde kameri ay başı hesap ve haritalarının yapıldığını, bunun için astronomik olarak "içtima (toplanma)" ve "rüyet (görme)" olaylarını dikkate aldıklarını vurguladı. Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultuda bir araya gelmesiyle içtima olayının yaşandığını bildiren Ertem, bu anda dünyanın neresinden bakılırsa bakılsın güneş ışığının kuvveti nedeniyle ayın, hilal şeklinde görülmesinin mümkün olmadığını belirtti. Ertem, ayın, dünyanın etrafında dönerken 8 derecelik açıya ulaştığında ilk defa dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmeye başladığını belirterek şöyle devam etti: "İşte biz, bu anı hesaplıyoruz. Bu ilk defa görülme dünyanın neresinde oluyor, ona göre kameri ay başı haritalarımızı çiziyoruz. Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. Kameri ay başları hesaplandıktan sonra diğer dini günler belirlenmektedir. Bu kapsamda 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günler listeleri bulunuyor."
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İlk iftar Hakkari'de, son iftar Edirne'de
Ümit Ertem, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacağını bildirdi. Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de 04.46'da başlayacağını ve son iftarın saat 20.11'de Edirne'de yapılacağını kaydeden Ertem, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu. Ertem, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsakın Muğla'da saat 04.06'da başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de saat 19.21'de, son iftarın ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak."