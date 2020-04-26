İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? 2020 imsakiyesiyle 26 Nisan İstanbul iftar vakti

Oruç en uzun Sinop en kısa Hatay'da tutulacak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem, 1978'te İstanbul Rü'yeti Hilal Konferansı ve 2016'da Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği Kongresinde alınan kararlar neticesinde kameri ay başı hesap ve haritalarının yapıldığını, bunun için astronomik olarak "içtima (toplanma)" ve "rüyet (görme)" olaylarını dikkate aldıklarını vurguladı.

Dünya, Ay ve Güneş'in aynı doğrultuda bir araya gelmesiyle içtima olayının yaşandığını bildiren Ertem, bu anda dünyanın neresinden bakılırsa bakılsın güneş ışığının kuvveti nedeniyle ayın, hilal şeklinde görülmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Ertem, ayın, dünyanın etrafında dönerken 8 derecelik açıya ulaştığında ilk defa dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmeye başladığını belirterek şöyle devam etti:

"İşte biz, bu anı hesaplıyoruz. Bu ilk defa görülme dünyanın neresinde oluyor, ona göre kameri ay başı haritalarımızı çiziyoruz. Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. Kameri ay başları hesaplandıktan sonra diğer dini günler belirlenmektedir. Bu kapsamda 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günler listeleri bulunuyor."

