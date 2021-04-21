İstanbul'da iftar saat kaçta? İstanbul sahur ve imsak vakitleri (2021 Ramazan imsakiyesi)

İstanbul iftar vakti, kentte yaşayan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İstanbul'da iftar saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. İstanbul iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre İstanbul iftar vakti 2021 bilgileri hakkında detaylar



