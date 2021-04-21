İstanbul'da iftar saat kaçta? İstanbul sahur ve imsak vakitleri (2021 Ramazan imsakiyesi)
İstanbul'da iftar saati belli oldu. İftar hazırlıkları başlarken iftar saatlerine yönelik araştırmalar hız kazandı. İstanbul'da iftar saat kaçta yapılacak sorusu günün internette aranan konuları arasında yer alıyor. Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayında İstanbul sahur ve iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2021 İstanbul Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Gözler şimdi İstanbul sahur ve iftar saatlerinde. İşte 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi ve gün gün sahur, iftar vakitleri...
İstanbul iftar vakti, kentte yaşayan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İstanbul'da iftar saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. İstanbul iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre İstanbul iftar vakti 2021 bilgileri hakkında detaylar
İSTANBUL 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ
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|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:50
|06:21
|13:10
|16:51
|19:48
|21:13*
|2
|14.04.2021
|04:48
|06:20
|13:09
|16:51
|19:49
|21:14
|3
|15.04.2021
|04:47
|06:18
|13:09
|16:52
|19:50
|21:16
|4
|16.04.2021
|04:45
|06:17
|13:09
|16:52
|19:51
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:43
|06:15
|13:09
|16:52
|19:52
|21:19
|6
|18.04.2021
|04:41
|06:14
|13:09
|16:53
|19:53
|21:20
|7
|19.04.2021
|04:39
|06:12
|13:08
|16:53
|19:54
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:37
|06:11
|13:08
|16:53
|19:56
|21:23
|9
|21.04.2021
|04:35
|06:09
|13:08
|16:54
|19:57
|21:24
|10
|22.04.2021
|04:33
|06:08
|13:08
|16:54
|19:58
|21:26
|11
|23.04.2021
|04:31
|06:06
|13:07
|16:54
|19:59
|21:27
|12
|24.04.2021
|04:29
|06:05
|13:07
|16:55
|20:00
|21:29
|13
|25.04.2021
|04:28
|06:03
|13:07
|16:55
|20:01
|21:30
|14
|26.04.2021
|04:26
|06:02
|13:07
|16:55
|20:02
|21:32
|15
|27.04.2021
|04:24
|06:01
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|16
|28.04.2021
|04:22
|05:59
|13:07
|16:56
|20:04
|21:35
|17
|29.04.2021
|04:20
|05:58
|13:06
|16:56
|20:05
|21:36
|18
|30.04.2021
|04:18
|05:57
|13:06
|16:56
|20:06
|21:38
|19
|01.05.2021
|04:17
|05:55
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|20
|02.05.2021
|04:15
|05:54
|13:06
|16:57
|20:08
|21:41
|21
|03.05.2021
|04:13
|05:53
|13:06
|16:57
|20:09
|21:42
|22
|04.05.2021
|04:11
|05:52
|13:06
|16:58
|20:10
|21:44
|23
|05.05.2021
|04:09
|05:50
|13:06
|16:58
|20:11
|21:45
|24
|06.05.2021
|04:08
|05:49
|13:06
|16:58
|20:12
|21:47
|25
|07.05.2021
|04:06
|05:48
|13:06
|16:58
|20:13
|21:48
|26
|08.05.2021
|04:04
|05:47
|13:06
|16:59
|20:15
|21:50**
|27
|09.05.2021
|04:03
|05:46
|13:06
|16:59
|20:16
|21:51
|28
|10.05.2021
|04:01
|05:45
|13:06
|16:59
|20:17
|21:53
|29
|11.05.2021
|03:59
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:54
|30
|12.05.2021
|03:58
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:56***