İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA? Akşam ezanına (iftara) ne kadar kaldı? İşte İstanbul 2022 imsakiyesi ile iftar vakitleri

2022 Ramazan ayı 2 Nisan itibariyle başladı. Yılın ilk sahuruna kalkan vatandaşlar şimdi iftar vakitlerini araştırıyor. İftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar, 2022 imsakiyesi ile hem sahura kalkacakları hem de iftar yapacakları saati öğrenebiliyor.
İstanbul'da ilk sahura saat 05:12'de sahura kalkıldı. İstanbul’da ilk iftar ise 19.36'da yapılacak.Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|1
|02 Nisan
|05:12
|19:36
|2
|03 Nisan
|05:10
|19:37
|3
|04 Nisan
|05:08
|19:38
|4
|05 Nisan
|05:06
|19:39
|5
|06 Nisan
|05:04
|19:40
|6
|07 Nisan
|05:02
|19:41
|7
|08 Nisan
|05:00
|19:43
|8
|09 Nisan
|04:59
|19:44
|9
|10 Nisan
|04:57
|19:45
|10
|11 Nisan
|04:55
|19:46
|11
|12 Nisan
|04:53
|19:47
|12
|13 Nisan
|04:51
|19:48
|13
|14 Nisan
|04:49
|19:49
|14
|15 Nisan
|04:47
|19:50
|15
|16 Nisan
|04:45
|19:51
İlk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.
Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak.
Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.