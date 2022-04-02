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İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA? Akşam ezanına (iftara) ne kadar kaldı? İşte İstanbul 2022 imsakiyesi ile iftar vakitleri

#İftar#İstanbulda İftar#İftar Vakitleri

Ramazan ayının ilk iftarı 2 Nisan akşam ezanının okunmasıyla birlikte açılacak. Bu yıl Ramazan ayını İstanbul'da karşılayan vatandaşlar, iftara ne kadar, kaç saat kaldığını merak ediyor. İstanbul iftar vakitleri 2022 imsakiyesi ile duyuruldu. Peki, bugün yani Ramazan'ın ilk günü İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA? Akşam ezanına (iftara) ne kadar kaldı? İşte İstanbul 2022 imsakiyesi ile iftar vakitleri...

1/5İSTANBULDA İFTAR SAAT KAÇTA Akşam ezanına (iftara) ne kadar kaldı İşte İstanbul 2022 imsakiyesi ile iftar vakitleri

2022 Ramazan ayı 2 Nisan itibariyle başladı. Yılın ilk sahuruna kalkan vatandaşlar şimdi iftar vakitlerini araştırıyor. İftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar, 2022 imsakiyesi ile hem sahura kalkacakları hem de iftar yapacakları saati öğrenebiliyor.

2/5İSTANBULDA İFTAR SAAT KAÇTA Akşam ezanına (iftara) ne kadar kaldı İşte İstanbul 2022 imsakiyesi ile iftar vakitleri

İstanbul'da ilk sahura saat 05:12'de sahura kalkıldı. İstanbul’da ilk iftar ise 19.36'da yapılacak.Önümüzdeki günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekilde olacak;

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan05:1219:36
203 Nisan05:1019:37
304 Nisan05:0819:38
405 Nisan05:0619:39
506 Nisan05:0419:40
607 Nisan05:0219:41
708 Nisan05:0019:43
809 Nisan04:5919:44
910 Nisan04:5719:45
1011 Nisan04:5519:46
1112 Nisan04:5319:47
1213 Nisan04:5119:48
1314 Nisan04:4919:49
1415 Nisan04:4719:50
1516 Nisan04:4519:51


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3/5İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

İlk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

4/5İSTANBULDA İFTAR SAAT KAÇTA Akşam ezanına (iftara) ne kadar kaldı İşte İstanbul 2022 imsakiyesi ile iftar vakitleri

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak.

5/5İSTANBULDA İFTAR SAAT KAÇTA Akşam ezanına (iftara) ne kadar kaldı İşte İstanbul 2022 imsakiyesi ile iftar vakitleri

Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak.

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