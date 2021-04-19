İstanbul'da iftar saat kaçta açılacak? İstanbul sahur ve iftar vakitleri (2021 Ramazan imsakiyesi)
İstanbul'da iftar saat kaçta açılacak sorusu günün internette aranan konuları arasında yer alıyor. Manevi iklimin yaşandığı Ramazan ayında İstanbul sahur ve iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden 2021 İstanbul Ramazan imsakiye bilgilerine erişmek istiyor. Gözler şimdi İstanbul sahur ve iftar saatlerinde. Peki, İstanbul’da iftar bu akşam saat kaçta yapılacak? İşte 2021 İstanbul Ramazan imsakiyesi ve gün gün sahur, iftar vakitleri
İstanbul sahur vakti, kentte yaşayan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İstanbul'da sahur saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. İstanbulsahur saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak ve ezan saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre İstanbul sahur vakti 2021 bilgileri hakkında detaylar
İSTANBUL 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ
İstanbul 2021 Ramazan imsakiyesinde gün gün sahur, iftar vakitlerini ve teravih namazlarının saat kaçta kılınabileceğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca 2021 imsakiye sayfamızdan yaşadığınız ilde iftara ne kadar kaldığını geri sayım sayacı ile görebilirsiniz..
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|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:50
|06:21
|13:10
|16:51
|19:48
|21:13*
|2
|14.04.2021
|04:48
|06:20
|13:09
|16:51
|19:49
|21:14
|3
|15.04.2021
|04:47
|06:18
|13:09
|16:52
|19:50
|21:16
|4
|16.04.2021
|04:45
|06:17
|13:09
|16:52
|19:51
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:43
|06:15
|13:09
|16:52
|19:52
|21:19
|6
|18.04.2021
|04:41
|06:14
|13:09
|16:53
|19:53
|21:20
|7
|19.04.2021
|04:39
|06:12
|13:08
|16:53
|19:54
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:37
|06:11
|13:08
|16:53
|19:56
|21:23
|9
|21.04.2021
|04:35
|06:09
|13:08
|16:54
|19:57
|21:24
|10
|22.04.2021
|04:33
|06:08
|13:08
|16:54
|19:58
|21:26
|11
|23.04.2021
|04:31
|06:06
|13:07
|16:54
|19:59
|21:27
|12
|24.04.2021
|04:29
|06:05
|13:07
|16:55
|20:00
|21:29
|13
|25.04.2021
|04:28
|06:03
|13:07
|16:55
|20:01
|21:30
|14
|26.04.2021
|04:26
|06:02
|13:07
|16:55
|20:02
|21:32
|15
|27.04.2021
|04:24
|06:01
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|16
|28.04.2021
|04:22
|05:59
|13:07
|16:56
|20:04
|21:35
|17
|29.04.2021
|04:20
|05:58
|13:06
|16:56
|20:05
|21:36
|18
|30.04.2021
|04:18
|05:57
|13:06
|16:56
|20:06
|21:38
|19
|01.05.2021
|04:17
|05:55
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|20
|02.05.2021
|04:15
|05:54
|13:06
|16:57
|20:08
|21:41
|21
|03.05.2021
|04:13
|05:53
|13:06
|16:57
|20:09
|21:42
|22
|04.05.2021
|04:11
|05:52
|13:06
|16:58
|20:10
|21:44
|23
|05.05.2021
|04:09
|05:50
|13:06
|16:58
|20:11
|21:45
|24
|06.05.2021
|04:08
|05:49
|13:06
|16:58
|20:12
|21:47
|25
|07.05.2021
|04:06
|05:48
|13:06
|16:58
|20:13
|21:48
|26
|08.05.2021
|04:04
|05:47
|13:06
|16:59
|20:15
|21:50**
|27
|09.05.2021
|04:03
|05:46
|13:06
|16:59
|20:16
|21:51
|28
|10.05.2021
|04:01
|05:45
|13:06
|16:59
|20:17
|21:53
|29
|11.05.2021
|03:59
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:54
|30
|12.05.2021
|03:58
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:56***