İstanbul'da iftar saat kaçta açılacak? İstanbul sahur ve iftar vakitleri (2021 Ramazan imsakiyesi)

İstanbul sahur vakti, kentte yaşayan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. İstanbul'da sahur saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. İstanbulsahur saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, İstanbul'da sahur saat kaçta yapılacak ve ezan saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre İstanbul sahur vakti 2021 bilgileri hakkında detaylar