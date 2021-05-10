İstanbul'da iftar saati 2021: 10 Mayıs (bugün) iftar saat kaçta? İstanbul ramazan imsakiyesi - Sahur ve iftar vakitleri

İstanbul iftar saati, günün internette aranan konuları arasında yer alıyor. Mübarek Ramazan ayı ile ibadetler idrak edilirken, İstanbul iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki sahur ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. İftar saatleri illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul iftar saati hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi verdi.. İşte, 10 Mayıs İstanbul sahur ve iftar vakitleri ve 2021 Ramazan İmsakiyesi.