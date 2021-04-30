İstanbul'da iftar bu akşam saat kaçta? İstanbul iftar ve sahur vakitleri (Gün gün ramazan imsakiyesi)
İstanbul iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki iftarvakitlerini merak ediyorlar. iftar saatleri illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul iftar saati hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi verdi. İstanbul iftar vakti tek bir ekran üzerinden görüntülenecek. Peki, İstanbul'da sahura ne kadar, kaç saat kaldı? İşte, 30 Nisan İstanbul iftarvakitleri ve 2021 Ramazan İmsakiyesi.
İstanbul iftar ve sahur vakti 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İstanbul iftar ve sahur saati ile birlikte oruca niyet edecek olan Müslümanlar, 30 Nisan tarihli iftar ve sahur vaktini araştırıyor. Vatandaşlar kentlerindeki Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul iftar ve sahur saatlerini öğrenebiliyorlar. Sahura kısa süre kala gözler İstanbul sahur saatlerine çevrildi. İşte, 30 Nisan İstanbul iftar, sahur saati ve imsak vakitleri bilgisi.
İSTANBUL'DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
İstanbul'da iftar saati bu akşam saat 20:06'da okunacak. Teravih namazı ise saat 21:38'de kılınacak.
İSTANBUL 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:50
|16:51
|19:48
|21:13*
|2
|14.04.2021
|04:48
|16:51
|19:49
|21:14
|3
|15.04.2021
|04:47
|16:52
|19:50
|21:16
|4
|16.04.2021
|04:45
|16:52
|19:51
|21:17
|5
|17.04.2021
|04:43
|16:52
|19:52
|21:19
|6
|18.04.2021
|04:41
|16:53
|19:53
|21:20
|7
|19.04.2021
|04:39
|16:53
|19:54
|21:21
|8
|20.04.2021
|04:37
|16:53
|19:56
|21:23
|9
|21.04.2021
|04:35
|16:54
|19:57
|21:24
|10
|22.04.2021
|04:33
|16:54
|19:58
|21:26
|11
|23.04.2021
|04:31
|16:54
|19:59
|21:27
|12
|24.04.2021
|04:29
|16:55
|20:00
|21:29
|13
|25.04.2021
|04:28
|16:55
|20:01
|21:30
|14
|26.04.2021
|04:26
|16:55
|20:02
|21:32
|15
|27.04.2021
|04:24
|16:56
|20:03
|21:33
|16
|28.04.2021
|04:22
|16:56
|20:04
|21:35
|17
|29.04.2021
|04:20
|16:56
|20:05
|21:36
|18
|30.04.2021
|04:18
|16:56
|20:06
|21:38
|19
|01.05.2021
|04:17
|16:57
|20:07
|21:39
|20
|02.05.2021
|04:15
|16:57
|20:08
|21:41
|21
|03.05.2021
|04:13
|16:57
|20:09
|21:42
|22
|04.05.2021
|04:11
|16:58
|20:10
|21:44
|23
|05.05.2021
|04:09
|16:58
|20:11
|21:45
|24
|06.05.2021
|04:08
|16:58
|20:12
|21:47
|25
|07.05.2021
|04:06
|16:58
|20:13
|21:48
|26
|08.05.2021
|04:04
|16:59
|20:15
|21:50**
|27
|09.05.2021
|04:03
|16:59
|20:16
|21:51
|28
|10.05.2021
|04:01
|16:59
|20:17
|21:53
|29
|11.05.2021
|03:59
|17:00
|20:18
|21:54
|30
|12.05.2021
|03:58
|17:00
|20:19
|21:56