İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İşte 23 Eylül il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Adana'nın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



ADANA 21°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 22°C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu



HATAY 21°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA 11°C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



