İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 1 Eylül il il hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri ile Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı geldi. Son yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu, Kastamonu ve Sinop'ta çarşamba günü yağış etkili olacak. Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu Marmara Bölgesi'nde ise hava sıcaklıkları perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin altına inecek. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı vatandaşların da tedbirli olunması istendi. Peki, hava nasıl olacak? İşte, MGM 1 Eylül il il hava durumu tahminleri.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Göller Yöresi ile Konya, Kütahya, Afyonkarahisar, Sinop, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Çorum, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu ve Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
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İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 2 Eylül Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.
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İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 23°C, 31°C Az bulutlu
EDİRNE 19°C, 30°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°C Az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
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EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 30°C Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 32°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 35°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 35°C Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C Parçalı bulutlu
ANTALYA 24°C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 23°C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 18°C, 31°C Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU Parçalı bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu; bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.
ANKARA 21°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 16°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 21°C, 32°C Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 14°C, 32°C Parçalı bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Karabük çevreleri, Bolu'nun doğu ilçeleri ile Kastamonu ve Sinop’un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.
BOLU 14°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 19°C, 29°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARABÜK 16°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK 20°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.
AMASYA 20°C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 22°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu; yarın (Çarşamba) Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 20°C, 37°C Az bulutlu ve açık
ERZURUM 12°C, 32°C Parçalı bulutlu
KARS 13°C, 31°C Parçalı bulutlu
VAN 12°C, 27°C Az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.