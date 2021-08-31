İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 1 Eylül il il hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, kuzey ve batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu; bölgenin kuzeybatı kesimleri ile Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in doğusu, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bekleniyor.



ANKARA 21°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



ESKİŞEHİR 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KONYA 21°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS 14°C, 32°C

Parçalı bulutlu



