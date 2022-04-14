İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapanacak? 17 Nisan Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

ANADOLU YAKASI:

Üsküdar:

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacak. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacak.



Kadıköy:

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacak.



Maltepe:

Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacak.



Alternatif Yollar:

- Beylerbeyi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini kullanacak sürücüler Beybostanı Sokağı kullanabilir.

- Üsküdar sahil yolunu kullanacak sürücüler, Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve O-1 Bağlantı yolunu kullanabilecek.

- D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler, Göztepe Köprüsü’nü kullanabilecek.

- Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nı kullanacak sürücüler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D100 Karayolunu Kullanabilir.

