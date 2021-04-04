İstanbul'da hangi yollar kapanacak? 4 Nisan İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul'da bugün bazı yollar N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak. Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilecek maratondan dolayı, İstanbul'da alternatif güzergahlar kullanılacak. Özellikle MSÜ sınavına katılacak olan adayların sınava geç kalmamak adına kapatılacak yollara dikkat etmesi gerekiyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 4 Nisan'da İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar listelendi. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapanacak? İşte, 4 Nisan İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar.
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Bugün İstanbul'da hangi yolların kapatılacağı İstanbul Valiliği'ndan gelen açıklama ile belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen yarı maraton, Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutulacak. İstanbul'da düzenlenecek N Kolay Maratonu nedeniyle 4 Nisan 2021 Pazar günü aşağıdaki güzergâhlar, belirtilen saatlerde geçici süreyle trafiğe kapatılacaktır.
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SAAT 02.00 - 15.00 ARASI KAPANACAK YOLLAR
Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İdo arası,
Namık Kemal varyant dönüşleri,
Yenikapı Etkinlik Alanı’ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantı,
Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant arası.
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SAAT 05.00 - 15.00 ARASI KAPANACAK YOLLAR
Ayvansaray Caddesi çift yönlü,
Namık Kemal varyant dönüşleri,
Atatürk Bulvarı’ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi
istikametlerine bağlantı yolları,
Gülhane Parkı sahil alt girişleri,
Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)
Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)
Kumkapı(Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi’nden Kumkapı Alt Geçidi’nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)
Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak.
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Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.)
Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak,
Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak,
Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak,
Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak,
Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak,
Galata Köprüsü çift yönlü olarak,
Ankara Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak.
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ALTERNATİF YOLLAR
Atatürk Bulvarı, Atatürk Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, D 100 Kuzey Güney Yol, Türkeli Caddesi, Avrasya Tüneli, Aksaray Caddesi, Namık Kemal Caddesi (İdo’ya gidiş geliş yapan araçlar) Orgeneral Nafız Gürman Caddesi, Kızılelma Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri, Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar, Küçük Langa Aralığı Caddesi.