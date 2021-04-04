Gündem Haber Giriş: 04 Nisan 2021 - 02:39 | 04 Nisan 2021 - 02:39

İstanbul'da hangi yollar kapanacak? 4 Nisan İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul'da bugün bazı yollar N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak. Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilecek maratondan dolayı, İstanbul'da alternatif güzergahlar kullanılacak. Özellikle MSÜ sınavına katılacak olan adayların sınava geç kalmamak adına kapatılacak yollara dikkat etmesi gerekiyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 4 Nisan'da İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar listelendi. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapanacak? İşte, 4 Nisan İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar.