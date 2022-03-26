İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 26-27 Mart'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

27.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 - 13.30 Arası Kapanacak Yollar

Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak



Atatürk Bulvarı’ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları



Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak



Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak



Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak



Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak



Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak



Galata Köprüsü çift yönlü olarak



Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak’tan Sirkeci istikametine kapatılacak.



Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.



Yevadut Caddesi’nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecektir.



Savaklar Caddesi’nden Ayvansaray’a iniş Balat Sahil yoluna katılımlarE5 Güney Ayvansaray’a inişler