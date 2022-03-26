Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 26-27 Mart'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

#İstanbul#Maraton#İstanbul Valiliği

İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar İstanbul Valiliği tarafından açıklandı. Mega kentte hafta sonu düzenlenecek "İstanbul Yarı Maratonu" nedeniyle bazı yollarda araç geçişine izin verilmeyecek. Kapatılacak yollarda istikamet etmeyi planlayan sürücüler, alternatif yol güzergahlarını kullanabilecekler. 26 Mart Cumartesi günü İstanbul'da kapatılacak yolların listesine göre hareket edecek olanlar, "Bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, bugün ve yarın İstanbul'da kapatılacak yollar ve alternatif ulaşım güzergahları listesi.

1/6İstanbulda hangi yollar kapalı İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 26-27 Martta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar

Trafiğe kapalı yollar hangileri? sorusu İstanbul Valiliği'ndan gelen açıklama ile yanıt buldu. İstanbul'da cumartesi günü 'İstanbul Yarı Maratonu' nedeniyle parkur üzerindeki bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Bu kapsamda, bugün 26 Mart 17.00 ile 27 Mart Pazar saat 14.00 arası Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü Yol etkinlik alanı varyant üstünün trafiğe kapatılacağı belirtildi. Trafiğe kapatılacak yerler ve belirlenen alternatif yollar şöyle sıralandı:

2/626.03.2022 Cumartesi Günü Saat 17.00 ile 27.03.2022 Pazar Günü Saat 14.00 Arası Kapanacak Yollar

26.03.2022 Cumartesi Günü Saat 17.00 ile 27.03.2022 Pazar Günü Saat 14.00 Arası Kapanacak Yollar

Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü

3/627.03.2022 Pazar Günü Saat 02.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar

27.03.2022 Pazar Günü Saat 02.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar

Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası

Namık Kemal varyant dönüşleri

Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı

Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası

4/627.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 - 13.30 Arası Kapanacak Yollar

27.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 - 13.30 Arası Kapanacak Yollar

Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

Atatürk Bulvarı’ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Galata Köprüsü çift yönlü olarak

Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak’tan Sirkeci istikametine kapatılacak.

Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.

Yevadut Caddesi’nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti akım verilmeyecektir.

Savaklar Caddesi’nden Ayvansaray’a iniş Balat Sahil yoluna katılımlarE5 Güney Ayvansaray’a inişler

5/627.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar

27.03.2022 Pazar Günü Saat 06.00 – 14.00 Arası Kapanacak Yollar

Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri

Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılmayacaktır.)

Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecektir.)

Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecektir.)

Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları

Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray’a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)

6/6Alternatif Güzargâhlar

Alternatif Güzargâhlar

Atatürk Bulvarı

Avrasya Tünel

Atatürk Köprüsü

Haliç Köprüsü

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

D 100 Kuzey Güney Yol

Türkeli Caddesi

Aksaray Caddesi

Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)

Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

Kızılelma Caddesi

Onuncu Yıl Caddesi

Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri

Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadarKüçük Langa Aralığı Caddesi

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Maraton#İstanbul Valiliği