İstanbul'da güneş tutulması böyle görüntülendi...

Halkalı bir şekilde gerçekleşen güneş tutulması Asya bölgesinden net bir şekilde izlendi.
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Türkiye'de saat 06.45'te başlayan tutulma güzel görüntüler oluşturdu.
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İstanbul'da da 7.53'te başlayan tutulma kısmen izlenebilirken 1.5 saat sürdü.
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GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.
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Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.
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Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur.
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Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir.
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Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler.
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Bu yüzden herhangi bir bölge için güneş tutulması çok ender bir olaydır.
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Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir.