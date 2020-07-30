İstanbul’da fiyatı artan ev ilanlarının artış oranı haritası! Salgın öncesinde ve sonrasında hangi ilçede fiyatlar ne oldu?
Covid-19 hayatın her alanında etkisini gösterdiği gibi emlak sektöründe de kendisini hissettirdi. Sizin için İstanbul’un tüm ilçelerindeki satılık ev fiyatlarının pandemi öncesi ve sonrası piyasa değerini araştırıldı.
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Birim fiyat üzerinden İstanbul’un emlak piyasası ne kadar değerlendi? Emlakjet'in haberine göre işte ilçe ilçe İstanbul’daki satılık evlerdeki değişim oranı:
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29- Sultangazi
16 mahalleden oluşan ve büyük bir ilçe olan Sultangazi, her bütçeye uygun konut fiyatları ile dikkat çekiyor. 2020 Sultangazi konut fiyatları pandemi öncesi metrekare başına 2.588 TL olarak tespit edilmiştir. Salgın sonrası bu oran yüzde 1 değişerek 2.613 TL’ye çıkmıştır. Sultangazi, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Esenler gibi ilçelere yakındır.
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Sultangazi’den şehrin birçok ilçesine otobüs seferleri düzenlenir. Aynı zamanda alışveriş merkezleri ve eğlence yerleri bulunan Sultangazi’de yeni konut projeleri yapılmaktadır. Sultangazi’de satılık ve kiralık konutlar yer almaktadır. Diğer yandan her bütçeye uygun fiyatta Sultangazi’de konut ve iş yerleri vardır. Sultangazi giderek gelişen bir ilçe olmakla beraber, nüfus oranı da artmaktadır.
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28-Bayrampaşa
Tarihi yerlere yakın konumu ile bilinen ve geniş bir ulaşım ağına sahip olan Bayrampaşa, İstanbul’un giderek gelişen ve nüfusu artan ilçelerinden biridir. Bayrampaşa’da konut ve iş yerlerinin fiyatı her geçen gün artmaktadır. Pandemi öncesi Bayrampaşa’da yer alan bir konutun metrekare fiyatı 3.663 TL olarak belirtilmiştir.
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Bu oran pandemi sonrası yüzde 1 artmış ve 3.711 TL konut metrekare fiyatı ortaya çıkmıştır. Bayrampaşa’nın birçok mahallesinde parklar ve bahçeler bulunur. Aynı zamanda sosyal aktivitelerin yapılabileceği alanlar mevcuttur. Bayrampaşa’dan İstanbul’un birçok ilçesine otobüs seferleri düzenlenmektedir.
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27-Fatih
İstanbul’un tarihi dokusunu oluşturan en önemli ilçesinden biri olan Fatih, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii, Gülhane Parkı ve İstanbul Üniversitesi gibi birçok tarihi yerler bu ilçede bulunuyor. Gerek Eminönü’nde yer alan Mısır Çarşısı, gerekse Kapalı Çarşı gibi yerler Fatih’in tarih ile iç içe olmasını sağlıyor.
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Fatih ilçesi İstanbul’un en gözde ilçelerinden biridir. Pandemi öncesi Fatih’te yer alan bir konutun metrekare fiyatı 4.178 TL iken pandemi sonrası bu fiyat yüzde 1 artmış ve 4.200 TL olmuştur. Fatih, gerek deniz, gerekse kara ve demiryolu ulaşımının kesiştiği bir noktadadır. İstanbul’da haftasonu gezilebilecek yerlerin başında gelen Fatih ilçesi ferah ve doğal bir güzelliğe sahiptir.
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26-Esenler
Merkezi bir konuma sahip olan ve otogarı ile meşhur bir hale gelen Esenler, hızlı bir nüfus artışı göstermiştir. Esenler’de yer alan Türkiye'nin en büyük otogarı ile birçok ile şehirlerarası otobüs kalkmaktadır. Esenler gelişen ve değişen bir çehreye sahiptir. Bu durum emlak fiyatlarına da yansımıştır. Esenler’de Kovid-19 salgını öncesi konutların metrekare fiyatı 3.103 TL iken, pandemi sonrası bu fiyat 3.158 TL’ye çıkmıştır.
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Yüzde 2 bir artış gerçekleşmiş ve konutlar değerlenmiştir. Esenler’de birçok okul, hastane ve farklı sosyal kurum ve kuruluşlar bulunur. Ulaşım ağı geniş olan bu ilçeden komşu ilçelere geçiş kolaydır. Ayrıca kurulan semt pazarları ile Esenler’de vatandaşlar alışveriş yapabilmektedirler. Diğer yandan Esenler’de birçok büyük alışveriş merkezleri ve dükkanlar bulunmaktadır.
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25-Çekmeköy
Ulaşım olarak gelişen ve Ümraniye, Sancaktepe gibi ilçelere komşu olan Çekmeköy, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Yeşil alanların bol olduğu Çekmeköy’de konut fiyatları artış göstermiştir. Ormanlara yakın olan ve düz yolları bulunan Çekmeköy’de pandemi öncesi konutların metrekare fiyatı 2.999 TL olarak belirlenmiştir.
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Bu oran salgından sonra yüzde 3 artmıştır. Çekmeköy’de konut metrekare fiyatı güncel olarak 3.089 TL’ye yükselmiştir. İETT otobüs güzergahı ve metronun Çekmeköy’den geçmesi bölgenin değerini arttırmıştır. Çekmeköy yenilenen yapısı ile giderek nüfusu artan bir ilçe haline gelmiştir. Çekmeköy’den Beykoz, Ümraniye, Sancaktepe ve Kadıköy’e doğrudan ulaşım mevcuttur.
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24-Maltepe
Denize yakın bir konumda bulunan ve Kadıköy ile Pendik ilçelerine komşu olan Maltepe, gelişmiş bir mimari yapıya sahiptir. Önemli alışveriş merkezleri ile gözde ilçelerden biri olan Maltepe’de ev fiyatları her geçen gün artış göstermektedir. Gayrimenkul alanında yatırım yapmak isteyenler Maltepe’de yatırımlarını gerçekleştirmektedirler.
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Aynı zamanda bu ilçede ulaşım ağı gelişmiştir. Salgın öncesi Maltepe’de ortalama bir dairenin metrekare fiyatı 4.191 TL iken, pandemi sonrası bu oran yüzde 3 artmıştır. Böylece salgından sonra konut metrekare fiyatı 4.303 TL olmuştur. Maltep’den adalara gidilebilir ve kara yolu ile dakikalar içinde Kadıköy’e ulaşılabilir. Maltepe’nin birçok mahallesinde pazar ve alışveriş merkezleri bulunur.
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23-Bağcılar
İstanbul’un en kalabalık ilçeleri arasında yer alan Bağcılar hızla gelişen bir lokasyon üzerindedir. Bağcılar’da birçok konut ve iş merkezi yer almaktadır. Karayolu ile hemen her ilçeden Bağcılara tek seferde ulaşmak mümkündür. Merkezi bir konuma sahip olan Bağcılar, yüzölçümü bakımından büyük ilçelerden biridir. Aynı zamanda sınırları içinde okul ve hastane gibi önemli kuruluşlar bulunmaktadır.
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Pandemi öncesi Bağcılar’da yer alan bir konutun metrekare fiyatı 3.212 TL olarak belirtilmiştir. Pandemi sonrası yüzde 3 oranında fiyat artışı olmuş ve konutların metrekare fiyatı 3.300 TL’ye yükselmiştir. Bağcılar’da sosyal aktivitelerin yapıldığı birçok yer bulunmaktadır. Aynı zamanda alışveriş merkezleri ile Bağcılar’da günlük ihtiyaçlar karşılanmaktadır.
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22-Adalar
İstanbul’un turistik ilçelerinden biri olan Adalar, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve denizi ile Adalar’da yaz aylarında güzel vakit geçirebilirsiniz. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da konut fiyatları giderek artmıştır. Covid-19 salgını öncesinde Adala ilçesinde ortalama bir evin metrekare fiyatı 6.689 TL olarak tespit edilmiştir.
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2020’de salgından bir kaç sonra yapılan belirlemelere göre bu fiyat yüzde 3 oranında artarak 6.885 TL’ye yükselmiştir. Adalar’a deniz yolu ile ulaşılabilir ve Kadıköy, Bostancı, Beşiktaş gibi yerlerden seferler düzenlenmektedir. Günlük sefer sayıları yaz ve kış aylarında değişiklik göstermekle beraber özel günlerde bu seferler değişebilmektedir.
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21-Pendik
Denize kıyısı olan ilçeler arasında yer alan Pendik, modern mimarisi ile öne çıkıyor. Uzun sahillere ve doğal parklara sahip olan bu güzide ilçede ev fiyatları artış gösteriyor. Pendik birçok ilçe ile komşu durumdadır. Ulaşım ağı geniş olan Pendik’ten metro geçmektedir.
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Salgın öncesi Pendik’te yer alan bir konutun metrekare fiyatı 3.000 TL iken pandemi sonrası yüzde 4 oranında artışla bu fiyat 3.120 TL civarına yükselmiştir. Pendik, alışveriş merkezleri ve geniş caddelere sahiptir. Aynı zamanda bölgede birçok okuli hastane ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği yerler bulunur. Pendik’te deniz ulaşımı gelişmiştir ve deniz yolu ile birçok yere gidilebilir.
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20-Sancaktepe
2008 yılında ilçe haline gelen ve Ümraniye’ye yakın bir konumda yer alan Sancaktepe, hızla gelişen bir ilçedir. Konumu itibari ile birçok ilçeye yakın olan bu ilçede emlak konut fiyatları artmıştır. Üsküdar-Sancaktepe metro hattı ile daha geniş bir ulaşım ağına kavuşacak olan Sancaktepe’de geniş ve büyük evler yer almaktadır.
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Pandemi öncesi Sancaktepe’de konut metrekare fiyatı 2.502 TL olarak tespit edilmiştir. Sancaktepe’de pandemic sonrası konut satış metrekare fiyatı 2.632 TL olmuştur. Bu ilçede yaklaşık konut fiyatları salgın döneminde yüzde 5 artış göstermiştir. Diğer yandan hastane, okul ve çeşitli kurum ve kuruluşlar Sancaktepe’de hızla artmaktadır.
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19-Zeytinburnu
Bakırköy ve Fatih’e yakın bir konumda olan Zeytinburnu, geçiş güzergahı üzerinde bulunan ve hızla gelişen bir ilçedir. Hipodrom, sosyal tesisler ve farklı kültürel alanlara sahip olan Zeytinburnu, eski yerleşim yerlerinden biridir.
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Gerek denize yakınlığı ile deniz havasını hissettiren ve gerekse tarihi dokusu ile dikkat çeken Zeytinburnu’na ulaşım kolaydır. Covid-19 öncesi Zeytinburnu’nda konut metrekare fiyatı 4.401 TL olarak belirlenmiştir. Bu oran pandemiden sonra yüzde 5 artarak Zeytinburnu’nda konut metrekare fiyatı 4.601 TL’yi bulmuştur. Konut fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında Zeytinburnu’nun merkezi bir kolasyonda bulunması yer alıyor. Ayrıca bu ilçeden birçok ulaşım aracı geçmektedir.
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18-Şile
Kumsalları ve plajları ile İstanbul’un en ünlü ilçelerinden biri olan Şile, her geçen gün gelişerek büyüyen bir yapıya sahiptir. Kara ve deniz ulaşımının mümkün olduğu Şile’ye özellikle yaz aylarında binlerce turist akın ediyor. Şile’de pandemi öncesi konut metrekare fiyatı 3.600 TL olarak hesaplanmıştır.
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Yaklaşık yüzde 5 artış oranı ile bu fiyat pandemi sonrası 3.772 TL’ye çıkmıştır. Şile’nin doğal güzellikleri öykülere ve şiirlere konu olmuştur. Balıkçılığın ve turizmin gelişmesi bu ilçeyi cazip bir hale getirmiştir. Şile’de günlük konaklama tesisleri ve eğlence yerleri bulunur. Aynı zamanda otel ve pansiyon olarak gelişmiş bir bölgedir. Şile’de konut değerleri günden güne artmaktadır.
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17-Arnavutköy
İstanbul Havalimanı’nın bulunduğu ve Karadeniz’e kıyısı olan İstanbul’un ilçelerinden biri olan Arnavutköy, yükselen emlak değer artışı ile yatırımcıların dikkatini çekiyor. Arnavutköy, yeşil alanlara sahip ve sosyal aktivitelerin yapılabildiği bir yerdir.
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Özellikle doğa ve orman gezisi için ideal bir ilçe haline gelen Arnavutköy’de konut değerleri artmıştır. Salgın öncesi Arnavutköy’deki konut metrekare fiyatı 2.352 TL olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan pandemi sonrası Arnavutköy’de konut metrekare fiyatı 2.489 TL olmuştur. Yaklaşık yüzde 6 değişime uğrayan konut fiyatları gözlemlenmiştir. Arnavutköy’de her bütçeye uygun konut satın almak ve kiralamak mümkündür. Aynı zamanda bu ilçeye birçok yerden kara ulaşımı mevcuttur.
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16-Ümraniye
Anadolu yakasının en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan Ümraniye, gerek nüfusu gerekse alt yapısı ile dikkat çekiyor. Son 10 yılda konut fiyatlarının artış gösterdiği ve değerlendiği Ümraniye’de birçok park ve bahçe bulunmaktadır. Konumu itibari ile Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz ve Sancaktepe’ye yakın olan Ümraniye’de ulaşım imkanı üst seviyededir. Ümraniye, sanayi ve iş imkanı yönünden en hızlı gelişen ilçeler arasındadır. Ümraniye’de pandemic öncesi konut metrekare fiyatı 3.595 TL iken, pandemi sonrası bu oran yüzde 6 artış göstermiştir ve böylelikle konut metrekare fiyatı 3.818 TL olmuştur. Sosyal faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştiği Ümraniye’de gününü 24 saati alışveriş yapma imkanı bulabilirsiniz. Aynı zamanda Ümraniye’den Üsküdar’a metro aracılığı ile dakikalar içinde yolculuk yapılabilir.
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15-Silivri
Kanal İstanbul güzergahına yakın olan ve giderek gelişen yapısı ile dikkat çeken Silivri, konum itibari ile değerlenen bir bölgededir. Silivri’de deniz ve kara ulaşımı gelişmiştir. Modern mimari yapısı ve oyun parklarına sahip olan Silivri, yatırımcıların gözdesi olmuştur. Silivri’de emlak değerleri son zamanlarda artmıştır. Silivri’de pandemi öncesi konut metrekare fiyatı 2.480 TL olarak belirlenmiştir. Bu oran yüzde 6 artmış ve pandemi sonrası konut metrekare fiyatı 2.640 TL olmuştur. Silivri, Avrupa yakasında diğer illere yakınlığı ile bilinir. Bu ilçeden direkt Tekirdağ’ı ve diğer illere otobüs kalkmaktadır. Aynı zamanda Silivri’de yazlık binalar yapılmaktadır. Sosyal imkanları gelişmiş olan Silivri’de park ve bahçeler günlük olarak ziyaret edilebilir.
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14-Beykoz
İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan ve denize olan kıyısı ile meşhur sahilleri bulunan Beykoz, yenilenen yapısı ve görünümü ile yatırımcıların tercih ettiği yerlerden biridir. Beykoz’daki konutların pandemi öncesi metrekare fiyatı 8.492 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum pandemiden sonra değişiklik göstermiştir. Yüzde 6 artış ile Beykoz’da ortalama bir evin metrekare fiyatı 9.000 TL’ye yükselmiştir. Kıyı balıkçılığının yapıldığı, tarihi dokusu ve şirin semtleri ile ön plana çıkan Beykoz’da son zamanlarda yatırım miktarı artmıştır. Butik işletmeler ve parkları ile dikkat çeken Beykoz’da deniz ulaşımı gelişmiştir. Aynı zamanda Beykoz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim köprülerine yakın bir konumdadır.
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13-Tuzla
Organize sanayi bölgesinin vermiş olduğu iş imkanları ile hızlı bir şekilde nüfusu artan Tuzla, emlak sektöründe önde gelen ilçelerden biridir. Gerek denize yakın olması ve limanları ile dikkat çekmesi, gerekse doğal güzellikleri bulunan Tuzla, yatırımcıların en çok tercih ettiği ilçeler arasına girmiştir. Tuzla’da pandemi öncesi konutların metrekare fiyatı 3.156 TL olarak tespit edilmiştir. Pandemi sonrası bu fiyat 3.384 TL olarak belirlenmiştir. Tuzla’da toplan konut artış değeri yüzde 7 olarak gerçekleşmiştir. Tuzla ulaşım ağı yönünde Kocaeli’ne yakın bir ilçedir. Büyük alışveriş merkezleri ile Tuzla, gözde ilçelerden biri haline gelmiştir. Tuzla’ya Kadıköy’den ve çevre ilçelerden direkt otobüs gitmektedir.
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12-Avcılar
Kentsel dönüşümün devam ettiği ve hızlı bir şekilde imar planlarının yenilendiği Avcılar’da konutların değeri artmıştır. 1999 depreminden sonra kısa sürede kendini toparlayan ve deprem yönetmeliğine göre yapılan evler güven vermektedir. Avcılar’da Covid-19 öncesi ortalama bir konutun metrekare fiyatı 2.723 TL olarak belirlenmiştir. Salgın sonrası bu fiyat 2.1915 TL’ye çıkmıştır. Yaklaşık yüzde 7 konut değer artışı görülmüştür. Avcılar denize yakın olması ve temiz havası ile en çok konut talebinin oluştuğu ilçelerden biridir. Avcılar’da belediyenini sosyal tesisleri, spor etkinlik merkezleri gibi vatandaşların günlük stresini atacağı pek çok yer bulunmaktadır.
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11-Kağıthane
Birçok ilçeye yakın bir konumda bulunan ve ana caddeleri ile bağlantı noktalarına sahip olan Kağıthane’de konut değeri artış gösteriyor. Özellikle alışveriş merkezleri ile dikkat çeken Kağıthane’de pandemic öncesi konutların metrekare fiyatı 3.988 TL iken pandemic sonrası 4.251 TL olmuştur. Kağıthane’de konut artış oranı yüzde 7 olarak gerçekleşmiştir. Deprem yönetmeliğine göre yapılan konutlar ve düzenli bir imar planı ile ön plana çıkan Kağıthane, yeşil alanı oldukça fazla bir ilçedir. Park ve bahçeleri ile Kağıthane, günün her saati vatandaşlara hizmet vermektedir. Aynı zamanda Kağıthane'nin oldukça gelişmiş bir ulaşım ağı vardır. Kağıthane üzerinden Levent, Şişli ve Mecidiyeköy’e kısa sürede ulaşabilirsiniz.
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10-Bakırköy
Geniş sahillere ve parklara sahip Bakırköy, Avrupa yakasının en büyük ilçelerinden biridir. Tarihi hastaneleri ve meydanları ile dikkat çeken Bakırköy, deniz havasının bol olduğu bir ilçedir. Planlı yerleşim yerleri ve alışveriş seçeneklerinini zengin olduğu bu ilçede pandemi öncesi konut metrekare fiyatı 9.196 TL olarak belirlenmiştir. Salgından sonra yüzde 7 oranında bu fiyatlarda artış görülmüştür. Şu anda Bakırköy’de ortalama bir evin metrekare fiyatı 9.813 TL olmuştur. Bakırköy, Yeşilköy sahili ve Cumhuriyet Meydanı ile adını duyurmuş aynı zamanda eski zamanlarda birçok sinema filminin çekildiği alanlardan biri olmuştur. Kara ve denizyolu taşımacılığında Bakırköy merkezi bir konumda yer alır.
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9-Büyükçekmece
Diğer ilçelere yakınlığı ile bilinen, kendi adını taşıyan bir göle sahip olan Büyükçekmece, gerek merkezi bir konumda olması gerekse yeşil alanları ile gözde yerleşim yerlerinden biri olmuştur. Büyükçekmece hızla gelişen bir ilçe olmakla beraber, alışveriş merkezlerine ve önemli kurum ve kuruluşlara yakındır. Salgın öncesi Büyükçekmece konut metrekare fiyatı 3.323 TL olarak belirlenmiştir. Bu oran yüzde 9 artarak ortalama bir evin metrekare fiyatı 3.613 TL’ye çıkmıştır. Büyükçekmece’de her gün bir sosyal etkinliğe katılmak mümkündür. Çocukların eğlenebileceği ve vakit geçirebileceği parklar bulunmaktadır. Aynı zamanda ünlü restoranlar ve alışveriş merkezleri bu ilçede yer alır.
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8-Şişli
Alışveriş ve iş merkezleri ile ön plana çıkan Şişli, birçok ilçeye yakınlığı ile Merkez bir konumda bulunuyor. Hastaneleri ve kültürel alanları ile adını duyuran aynı zamanda İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Şişli’de konut fiyatları günden güne artış göstermektedir. Yatırım amaçlı ya da oturmak için Şişli’de birçok satılık ve kiralık konut mevcuttur. Covid-19 öncesi Şişli’de konutların metrekare fiyatı 5.452 TL olarak belirlenmiştir. Bu oran yüzde 9 artarak pandemi sonrası 5.953 TL’ye yükselmiştir. Şişli, Boğaz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne yakındır ve ulaşım ağı oldukça gelişmiştir.
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7-Esenyurt
Ulaşım ağı yönünden zengin olan Esenyurt, toplu taşıma güzergahına yakın bir konumdadır. İstanbul’un en çok değerlenen ilçelerinden biri olan Esenyurt’ta emlak fiyatları artmıştır. Salgın öncesinde Esenyurt’taki bir konutun ortalama metrekare fiyatı 2.237 TL olarak belirlenmiştir. Pandemi sonrası bu fiyat yüzde 11 oranında artarak 2.487 TL’ye çıkmıştır. Esenyurt’ta site ve apartman tarzında yeni konutlar inşa edilmiştir. Aynı zamanda şehir planı açısından Esenyurt, düzenli bir yerleşim alanına sahiptir. Okul, hastane ve avm gibi birçok kurum ve kuruluşlara yürüme mesafesinde bulunan Esenyurt, ulaşım yönünden farklı alternatiflere sahiptir.
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6-Kadıköy
İstanbul’un merkez ilçelerinden sayılan, adalar ve deniz manzarası ile dikkat çeken ve uzun sahillere sahip olan Kadıköy, en gözde ilçelerden biridir. Kadıköy’de konut fiyatları pandemi öncesinde metrekare olarak 7.841 TL olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan pandemic sonrası bu fiyat yüzde 11 oranında artarak 8.677 TL’ye yükselmiştir. Tarihi Haydarpaşa Garı, tiyatro ve sinema salonları ile haftasonu Kadıköy’de stres atabilir, tek başınıza yada aileniz ile keyifli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca butik restoranlar ve balıkçıları ile Kadıköy’de yemek yiyebileceğiniz birçok alternatif mevcuttur. Kadıköy’deki konutların değeri her geçen gün artış göstermektedir. Aynı zamanda yatırım için Kadıköy’deki konutları değerlendirebilirsiniz.
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5-Beylikdüzü
İstanbul’un gelişen ve yenilenen yeni çehrelerinden biri olan Beylikdüzü, yaşam için sizlere birçok avantaj sağlıyor. Özellikle metrobus güzergahında olması ve okullara, hastanelere yakın olması sebebi ile bu ilçedeki konutların değeri artmıştır. Covid-19 öncesi 2.392 TL olan konut metrekare fiyatı, pandemi sonrası yüzde 12 artış ile 2.679 TL olmuştur. Beylikdüzü, geniş ana caddelere ve açık park alanlarına sahiptir. İşten sonra dinlenebileceğiniz birçok yer bulunmaktadır. Ayrıca sosyal aktivitelerinizi kolay bir şekilde bu ilçede gerçekleştirebilirsiniz. Diğer yandan binalar asansörlü ve yangın merdivenli olarak inşa edilmiştir. Beylikdüzü yeni bir yaşam alanı olarak sizlere birçok imkan sunuyor.
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4-Beşiktaş
Sanat ve kültürel aktivitelerin yoğun olarak yer aldığı İstanbul’un en eski ilçelerinden biri olan Beşiktaş’ta, emlak piyasasında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Gerek alışveriş merkezleri gerekse boğazdaki konumu itibari ile Beşiktaş’ta pandemik öncesi ve sonrası konut fiyatları yüzde 12 olarak değişim gösterdi. Salgından önce Beşiktaş’ta herhangi bir konutun metrekare fiyatı 11.926 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat salgından sonra 13.318 TL’ye yükselmiştir. Sokak ve caddelerin konumuna göre bu ilçede emlak fiyatları değişkenlik göstermektedir. Beşiktaş, konum itibari ile her ilçeye yakındır ve toplu taşıma seçenekleri geniştir.
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3-Üsküdar
Tarihi dokusu ile İstanbul’un sembol ilçelerinden biri olan Üsküdar’da konut fiyatları pandemic öncesinde ve sonrasında değişiklik gösteriyor. Kız Kulesi, tarihi çeşmeleri, hamamları ve camileri ile şehrin adeta simgesi durumunda olan bu tarihi ilçede pandemi öncesi konutların metrekare fiyatı 4.740 TL olarak tespit edilmiştir. Salgın sonrası bu fiyatlar yüzde 16 oranında artmıştır. Böylelikle Üsküdar’da ortalama herhangi bir evin günümüzdeki metrekare fiyatı 5.515 TL olmuştur. Üsküdar gerek Asya gerekse Avrupa’yı birbirine bağlayan önemli bir geçiş güzergahında bulunur. Ayrıca doğa ile iç içe olmanın avantajını bu ilçede hissedebilirsiniz.
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2-Başakşehir
Ulaşım araçlarına yakınlığı ile bilinen ve futbolda adını duyuran güzide ilçelerden biri olan Başakşehir’de emlak sektörü her geçen gün önem kazanıyor. Geniş ve kullanışlı yeni konutların yanı sıra ilçede birçok ikinci el konut da satışa çıkarılmış durumdadır.
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Pandemi öncesi Başakşehir’de konutların metrekare fiyatı 4.146 TL olarak belirlenmiştir. Salgın sonrası ise yaklaşık yüzde 17 artışla konutların metrekare fiyatı 4.865 TL olmuştur. Başakşehir metro ve metrobüse yakın bir konumda bulunuyor. Hızlı bir şekilde gelişen bu ilçede, her bütçeye uygun satılık konutlar mevcuttur.
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1-Küçükçekmece
Avrupa yakasının en hızlı gelişen ilçelerinden biri olan ve kendi ismini taşıyan bir gölü içinde barındıran Küçükçemece’de emlak artış değeri, pandemi öncesi ve sonrasına göre değişiklik gösteriyor.
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‘Küçükçekmece satılık ev fiyatları’ en çok araştırılan konulardan biri oldu. Salgın öncesi Küçükçekmece’de konutların metrekare fiyatı 3.300 TL olarak tespit edilmiştir. Salgın sonrası ise konutların metrekare fiyatı 4.158 TL olarak belirlenmiştir. Bu ilçede yaklaşık yüzde 26 konutların değeri artış gösterdi.