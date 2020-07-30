İstanbul’da fiyatı artan ev ilanlarının artış oranı haritası! Salgın öncesinde ve sonrasında hangi ilçede fiyatlar ne oldu?

4-Beşiktaş Sanat ve kültürel aktivitelerin yoğun olarak yer aldığı İstanbul’un en eski ilçelerinden biri olan Beşiktaş’ta, emlak piyasasında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Gerek alışveriş merkezleri gerekse boğazdaki konumu itibari ile Beşiktaş’ta pandemik öncesi ve sonrası konut fiyatları yüzde 12 olarak değişim gösterdi. Salgından önce Beşiktaş’ta herhangi bir konutun metrekare fiyatı 11.926 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat salgından sonra 13.318 TL’ye yükselmiştir. Sokak ve caddelerin konumuna göre bu ilçede emlak fiyatları değişkenlik göstermektedir. Beşiktaş, konum itibari ile her ilçeye yakındır ve toplu taşıma seçenekleri geniştir.