MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul’da fırtına ne zaman bitecek? İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı
GeriGündem İstanbul’da fırtına ne zaman bitecek? İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 14:24 | 

İstanbul’da fırtına ne zaman bitecek? İstanbul için fırtına ve rüzgar uyarısı

İstanbul için fırtına uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük hava durumu uyarıları yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos, fıtına uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi. Peki, İstanbul’da fırtına ne zaman bitecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
İstanbul’da fırtınanın ne zaman biteceği araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların biteceği tarih belli oldu. Buna göre sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde olması bekleniyor.
2İSTANBUL’DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK

İSTANBUL’DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Pazartesi) Marmara’nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, Salı (30.11.2021) günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinde kuvvetli lodos etkisini gösterdi.

Kadıköy'de Caddebostan Sahili'nde ve Bakırköy Sahili'nde dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği zaman zaman yaklaşık 3 metreye kadar ulaştı.
3DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

Dün yapılan açıklamada, ‘Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yarından itibaren fırtına etkili olması bekleniyor.' denildi.

Açıklamada, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve tam fırtınanın 70-110 kilometre saat şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi