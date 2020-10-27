İstanbul’da feci olay! Düğünde yaşadıkları kâbusu oldu
İstanbul'da arkadaşının düğününe giden Selime Kılıç, havai fişeğin dizine saplanması sonucu sakat kaldı. Düğünde yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken Kılıç'ın avukatı Selim Babaoğlu, 350 bin liralık tazminat davası açtıklarını belirtti. Selime Kılıç'ın geçen yaz düğün törenine davetli olarak katıldığını belirten Avukat Selim Babaoğlu, "Gelin ve damadın yürüme yolunda sağlı sollu volkan denilen havai fişekler bulunuyor fakat müvekkilimin bunlardan haberi yok. Diğer davetlilerin de muhtemelen çocuğunun bundan haberi yok. Havai fişekler patladığında içindeki metal tablalardan bir tanesi müvekkilimin diz kapağına saplanıyor ve müvekkilim yere düşüyor" dedi.