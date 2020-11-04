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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 13:11 | 

İstanbul'da esnek çalışma saatleri ile ilgili gelişme: Çalışma saatleri değişiyor mu? Esnek çalışma nedir?

İstanbul'da mesai saatleri ve esnek çalışma ile ilgili düzenleme için İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası esnek çalışma ve mesai saatlerinin teşviki için çağrıda bulunmuştu. Peki, İstanbul’da çalışma saatleri değişecek mi? Esnek çalışma nedir, esnek çalışma modelinde çalışma saatleri kaç?

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İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için bir araya geldi. Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirileceği öğrenildi. Kamuda esnek çalışmaya geçilmesinin ardından bir süredir özel sektör ve sanayi kuruluşlarıyla da çeşitli görüşmeler yürütüyordu.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından basın açıklamasıyla duyurulacağı belirtildi.

3ESNEK ÇALIŞMA NEDİR
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ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışmanın uygulandığı şirketlerin mesaiye başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır. Türkiye’de daha kamuda geçerli olan esnek çalışma modeli, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanan bir sistemdir.

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Esnek çalışma saatleri uygulanan işletmelerde, az sayıda personel çalıştırılma esas alınırken bazı işletmelerde dönüşümlü personel çalıştırma sistemi uygulanır.

5ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ
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ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ

Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları yoğunlaştırılmış iş haftası “compressed week” dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir. Yurt dışında uygulanan yoğunlaştırılmış iş haftası tekliflerinde dört gün 10’ar saat, üç gün 12’şer saat gibi çeşitlemeler yer alıyor.

Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi çalışma saatleridir.

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