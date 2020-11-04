İstanbul'da esnek çalışma saatleri ile ilgili gelişme: Çalışma saatleri değişiyor mu? Esnek çalışma nedir?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi için bir araya geldi. Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirileceği öğrenildi. Kamuda esnek çalışmaya geçilmesinin ardından bir süredir özel sektör ve sanayi kuruluşlarıyla da çeşitli görüşmeler yürütüyordu.