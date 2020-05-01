İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesinti listesi ve çalışma saatleri

İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 01.05.2020 16:00 - 01.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah AYTAR, BARBAROS, BİNBAŞI NAZIM KAPTAN, CAHİT AYBAR, GAZİ GÜÇNAR, MALAZGİRT, NİSBETİYE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2452664) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2452664)



İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 01.05.2020 00:00 - 01.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, EVRİM, OSMANLI sk / YAKUPLU mah AKİK, KRİSTAL, PARILTI, PIRLANTA, SAFİR, SANAYİ, ZÜMRÜT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449048) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449048)



İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 01.05.2020 05:00 - 01.05.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 7.LALE, BAHÇEKÖY, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2452176)



İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 01.05.2020 00:01 - 01.05.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449123) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449123)



İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 01.05.2020 05:00 - 01.05.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah BÜYÜKDERE CAMİ, BÜYÜKTEPE, CANFES, DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ, DOLUNAY ÇIKMAZI, EBABİL ÇIKMAZI, EKSERCİ, HACET, KAHKAHA ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MEKTEP, MERDİVEN ÇIKMAZI, MERVE ÇIKMAZI, MÜHENDİS ŞEVKET, ÇAYIRBAŞI, ŞARAPHANE sk / POLİGON mah POLİGON CAMİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449066) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2449066)



İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 01.05.2020 12:00 - 01.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2959., 2960., 2961., 2962., 2966., 2968. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2453417) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2453417)