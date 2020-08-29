İstanbul'da düğünler yasaklandı mı, hangi illerde iptal oldu? Son dakika düğün kısıtlaması olan iller
Düğünlere yasak getirilen iller, koronavirüs tedbirleri kapsamında gündeme gelmeye devam ediyor. Valiliklerden yapılan açıklamaya göre, bazı illerde düğünlere kısıtlamalar getirildi, nişan, kına, sünnet düğünü gibi etkinlikler ise yasaklandı. Düğün kısıtlaması getirilen iller artarken İstanbul Valiliği'nden de son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düğünler için yeni düzenlemeler yapıldı. Peki, hangi illerde düğünler yasaklandı? İşte, düğün kısıtlaması olan illerle ilgili son dakika gelişmeler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Düğün kısıtlamasında son dakika gelişmesi yaşandı. Geride bıraktığımız hafta içerisinde bazı iller için düğün saatlerine kısıtlama getirilmişti. Düğünler için bir kısıtlama haberi de İstanbul Valiliği'nden geldi. Peki, İstanbul'da düğünlere yasak mı geldi? İstanbul’da düğünler iptal mi edildi? İşte düğünlerin kısıtlandığı illerin listesi ve İstanbul'daki düğünler için verilen karar...
İçişleri Bakanlığından yayımlanan genelgeye göre 26 Ağustos’tan itibaren 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyeceğini duyurmuştu. Düğün kısıtlamaları getirilen illere yenileri ekleniyor. İşte düğün yasaklarında son dakika gelişmeleri…
2
Abone Ol
İstanbul’da nişan, düğün ve nikahlar için yeni kararlar!
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere Pazartesi gününden itibaren müsade edilmeyeceğini duyurdu. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) Pazartesi gününden itibaren yapılmayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek
3
Abone Ol
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve yayılımını engellemek amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilimizde birçok tedbir kararı uygulanmaktadır.
İçişleri Bakanlığımızın 25.08.2020 tarihli ve E.13677 sayılı Genelgesi çerçevesinde, toplum sağlığını korumak için nişan, düğün ve nikah merasimlerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunca aşağıdaki ilave tedbirler alınmıştır.
1- Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi,
2- Düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3’ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulması,
3- Düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmaması,
4- Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmemesi,
5- Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmemesi,
6- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikâhlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesinin sağlanması ve alınan önlemlerin denetlenmesi,
7- Yukarıda belirtilen düzenlemelerin 31.08.2020 Pazartesi günü saat 08.00’den itibaren geçerli olması kararlaştırılmıştır.
Tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlem başlatılacaktır."
4
Abone Ol
DÜĞÜNLERE SAAT KISITLAMASI GETİRİLEN İLLER
Genelgede, yine daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle salgının seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:
Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak. Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.
Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılması durdurulacak. Bu şekilde gerçekleştirilecek düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecek.
5
Abone Ol
GELİN VE DAMAT DIŞINDA KİMSE OYNAMAYACAK
Aydın'da düğünlere saat kısıtlaması getirilirken, davetlilerin oynaması yasaklandı.
Aydın'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında düğünlerde gelin ve damadın dışında kimsenin oynamasına izin verilmeyecek.
Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.
Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda, köy, sokak ve düğün salonlarında yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde geleneksel (keşkekli) düğün saatinin 12.00-14.00, diğerlerinin 20.30-22.30 saatleri arasında yapılmasına, gelin ve damat dışında davetlilerin oynamasının yasaklanmasına, düğünlere katılan kişilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesine ve saklanmasına, düğün ve nişan süresince denetim ekiplerinden bir görevlinin (polis veya jandarma) düğün sonuna kadar düğünde gözlemci olarak bulunmasının sağlanmasına, düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü vb. dışındaki her türlü toplu organizasyonlar için kaymakamlıklardan izin alınmasına karar verilmiştir."