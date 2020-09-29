İstanbul’da dolu yağışı ne zaman bitecek? Dolu yağışı ile ilgili uzman yorumu

İstanbul'da dolu yağışının ne zaman biteceği merak ediliyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde ve İstanbul Boğazı çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. CNN Tük Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli konu ile ilgili açıklama yaptı. Sürmeli açıklamasında 'Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak. Sabaha kadar olan yağışlar da dolu ihtiva edebilecek.' dedi.



İSTANBUL’DA DOLU YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12:20 ile 14:00 saatleri arasında İstanbul Boğazı ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu ve sarı alarm uyarısında bulundu.



CNN Tük Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli ''Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak. Sabaha kadar olan yağışlar da dolu ihtiva edebilecek'' dedi.



Prof. Dr. Orhan Şen, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın etkili olduğunu belirterek, ''Aracınızı da güvenli bir yere koyun. Boğaz çevresi ve Avrupa yakası...'' uyarısını yaptı.