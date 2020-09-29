İstanbul’da dolu yağışı ne zaman bitecek? Dolu yağışı ile ilgili uzman yorumu
Dolu yağışı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İstanbul'da dolu yağışı yaşanıyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Peki İstanbul’da dolu yağışı ne zaman bitecek? İşte uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İstanbul'da dolu yağışının ne zaman biteceği merak ediliyor. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde ve İstanbul Boğazı çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. CNN Tük Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli konu ile ilgili açıklama yaptı. Sürmeli açıklamasında 'Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak. Sabaha kadar olan yağışlar da dolu ihtiva edebilecek.' dedi.
İSTANBUL’DA DOLU YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12:20 ile 14:00 saatleri arasında İstanbul Boğazı ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu ve sarı alarm uyarısında bulundu.
CNN Tük Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli ''Yağışlar geceden sonra tekrar gelecek. Bu kez Anadolu Yakası ağırlıklı olacak. Yarın sabahın erken saatlerine kadar olan bir sağanak olacak. Yıldırımlar söz konusu olacak. Sabaha kadar olan yağışlar da dolu ihtiva edebilecek'' dedi.
Prof. Dr. Orhan Şen, Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağışın etkili olduğunu belirterek, ''Aracınızı da güvenli bir yere koyun. Boğaz çevresi ve Avrupa yakası...'' uyarısını yaptı.
2
Abone Ol
İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde ve İstanbul Boğazı çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış görülüyor.
Aralarında Avcılar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Bahçelievler ve Fatih'in de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde kısa süreli dolu etkili oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu ve TEM oto yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle meydanlarda, caddelerde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.
Kısa süreli dolunun ardından esnaf ve vatandaşlar, iş yerlerinin, evlerinin önünü, araçlarının üzerine temizledi.
SEMT PAZARINI SU BASTI
Arnavutköy'de kurulan semt pazarını su bastı. Pazarcılar ve alışverişe gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
3
Abone Ol
TRAMVAY VE TELEFERİK HATTI SEFERLERİ BİR SÜRE YAPILAMADI
Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler ile Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında hava muhalefeti nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.