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Gündem
Ali AKSOYER-Adem VAROL/İSTANBUL(DHA)-
Haber Giriş: 02 Şubat 2021 - 10:42 | 

İstanbul'da dev fuhuş operasyonu! 'Ponçik' grubu çökertildi: Çıplak fotoğrafla şantaj...

İstanbul'da 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 32 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu yapıldı. Operasyonda çetenin yönetici kadrosunda bulunan 14 şüphelinin de bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri kadınların çıplak resimlerini çektikleri, şebekeden ayrılmaları halinde ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi. Şebeke elemanlarının fuhuş çetesini yönetmek için Whatsapp üzerinde "Ponçik" adında bir grup kurdukları ortaya çıkarken, yabancı uyruklu kadınların hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında pasaportlarını kullanarak turist gibi müşterilerine gittikleri tespit edildi.

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