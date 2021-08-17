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Esma MURAT - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 17 Ağustos 2021 - 10:37 | 

İstanbul'da depreme karşı büyük risk

İstanbul Silivri'de 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır riskli olduğu için mühürlenen Sultangazi'deki 2 bina ile Kadıköy'deki 40 yıllık riskli binada vatandaşların yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı. Kadıköy'de riskli binada oturan kiracı Süreyya Uygun 'Ev arıyoruz ancak ev bulamıyoruz. Eski evim de hasarlı, oraya gitsem yine çıkmak zorunda kalacağım.' şeklinde konuştu. Niyazi Sevim ise, 'Eski daireleri 2 bin 500 liraya kiraya veriyorlar. Deprem geçeğinde korksak da yapacak bir şey yok, başa gelen çekilir" dedi.

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