Son dakika depremler: İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD'dan İstanbul'da son deprem duyurusu!
Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul'da hissedilen depremin ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Depremi hisseden vatandaşların gözü, Deprem mi oldu?' ve 'İstanbul'da deprem mi oldu?' gibi sorgulamaların yanıtını almak adına Kandilli ve AFAD'ın son deprem listesine çevrildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Diğer yandan valilikten de son dakika İstanbul depremiyle ilgili duyuru geldi. İşte, Marmara Bölgesi'nde hissedilen İstanbul depremi sonrasında ortaya çıkan önemli detaylar
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İstanbul'da deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu öğrenmek istiyorlar. AFAD’ın açıklamasında 'Marmara Denizi'nde saat 16.38'de merkez üssü Marmaraereğlisi'nin 18 kilometre açığı olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.' denildi. Depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle İstanbul'da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi.
Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini 12.9 olarak açıkladı .AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 16.38'de Tekirdağ-Marmara Ereğlisi açıklarında yerin 18.87 km derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
İşte, uzmanlardan İstanbul depremi yorumları
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Bu akşam saatlerinde meydana gelen depremle ilgili valilikten de açıklama geldi. Açıklamada "Saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir." denildi.
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UZMAN İSİMLER İSTANBUL DEPREMİNİ YORUMLADI
Prof. Dr. Süleyman Pampal
"Bizim depremlerimizin büyük çoğunluğu çok sığ depremlerdir. O bakımdan sürpriz değil. Büyüklüğü yakın zamanda bu bölgede yine bu büyüklüklere yakın bir deprem olmuştu. Tekirdağ'a yakın bir bölge olduysa bizi o kadar da korkutmaz."
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Prof. Dr. Okan Tüysüz:
"Geçtiğimiz aylarda da benzer bölgede 5.4'lük deprem olmuştu. Ona yakın görünüyor. Bu önemli bir deprem. Bir süre bekleyip gözlemlememiz gerekiyor acaba daha sonrası gelir mi gelmez mi diye... Bir depremin şu dönemde olacak demek mümkün değil. Ancak bir takım olasıklıklardan bahsedebiliriz. 1999'dan sonra yüzde 65 olarak 30 yıl içinde olma olasılığı vardı. Şimdi 10 yıl içinde olma olasılığı var. Kuzey Amadolu fayının Marmara Denizi içinde çok kolları var. Bu 4 büyüklüğündeki deprem ana kolun biraz güneyinde. Bizim korktuğumuz kol üzerinde değil..."
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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy:
"1912’de kırılan bir fay hattımız var Ereğli açıklarında o daha sonra gelip Silivri çukurundan kuzeye doğru geçen yıl 5.7 ve 4.7’lik depremleri yaratan fay hattı var. Bu Silivri hattına doğru giden fay hattı üzerinde oldu. Bir çok kolları var o kollar üzerinde olan 4’lük bir deprem aşağı yukarı 3-4 kilometrekarelik bir yüzeyin birkaç santim oynaması ama bu sistem tek bir fay üzerinde değil dağılmış olduğu için sürekli böyle depremler yaratabilir. Detayı bu.Bu ana fay üzerinde bir etki yapar tezini etkileyecek bir veri yok 1912’den beri yüzlerce olan depremlerden birisi. Bizim için tehlikeli Kumburgaz fayı 40 kilometre dediğimiz onun üzerinde olan bir hareket yok. Bu İstanbullular için Kumburgaz fayı üzerinde olsaydı riskli görülebilirdi. Ama Tekirdağ Slivri taraflarında Ereğli açıklarında olan bir fay bu fay stres yüklü bir fay değil sürekli enerjisini boşaltan bir fay hattı. Bu fay devamlı hareket ettiği için sürekli 4 büyüklüğünde depremler yaratabiliyor."