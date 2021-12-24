İstanbul'da (Çekmeköy, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş) elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

BayrampaşaİSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah KARACA, KARADENİZ, UZUN sk bölgelerinde 24/12/2021 12:00:00 - 24/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BaşakşehirNO: 8630645İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KARDELEN, NAMIK KEMAL, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL, YONCA, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/12/2021 09:00:00 - 24/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 8638316İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AKGÖL, ALEV, OSMANLI sk bölgelerinde 24/12/2021 09:00:00 - 24/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BEŞİKTAŞNO: 8624361İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 2. ORTAKIR, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, CAMİ, CİN DERESİ, MERDİVENLİ 1, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 24/12/2021 10:00:00 - 24/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.