İstanbul'da (Çekmeköy, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş) elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı
AYEDAŞ – BEDAŞ anlık ve planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelere elektrik verilemiyor. Elektrik kesintilerinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintilerin sona ereceği saati merak ediyor. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ – BEDAŞ arıza sorgulama ekranı
Bugün arıza onarımı ve altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle kısa süreliğine bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik verilemeyecek ilçe ve mahalleleri paylaştı.
AYEDAŞ
Çekmeköy
24.12.2021 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak ZEYTİNCİ, DANTEL, KEHRİBAR, MERMER, FEVZİ ÇAKMAK, KOÇ, SARNIÇ, GEYİK, AÇANGÜL, KUYU, KAZIM KARABEKİR, TEMSİL, GÜMÜŞ, İSMET KARAGÜLLÜ
Beykoz
09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak TAFLAN, TAŞLIK ÇIKMAZI, ŞİŞMAN ÇIKMAZI, SOĞUKSU, KİLİS ÇIKMAZI, ÇİT ÇIKMAZI, DAMLA ÇIKMAZI, ÇERKEZ, HANÇER, BARIŞ, GÜFTE ÇIKMAZI, AYHAN ÇIKMAZI, ÇERÇEVE, BAKIRCI, BURMA ÇIKMAZI, SAVAŞ, TUNCER, YAMAÇ, ŞEHİT EROL MARANGOZ, ŞİMŞEK, TUNALI, EDE, BALA ÇIKMAZI, ŞEHİT MURAT ÇAVDAR ÇIKMAZI, BİRCAN ÇIKMAZI, AYDINLAR, BAHAR, BALABAN, AVARE
24.12.2021 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak VENÜS, DUTDERE, GÜZELBAHCE, TÜRKELİ, BEŞER, KIRLANGIÇ, YUSUFCUK
Kadıköy
24.12.2021 09:00 - 18:00Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak ACIBADEM, BAL, ITIRLI, GÜLLÜ, MUHTARBEY, BEYAZLEYLAKLI, ZEAMET, BEYAZKARANFİL, YENİDUYGU, ŞEBBOYLU, İKBAL ÇEŞME
24.12.2021 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak FAHRETTİN KERİM GÖKAY
Ümraniye
24.12.2021 09:30 - 18:00Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak ÇAĞLAYAN, ÖZÜDOĞRU, GÜZ, SAVAŞ, ŞEKER MASLAK, TOPÇU, KURUDERE, SÜTÇÜ İMAM, SÜTÇÜ, ALEMDAĞ
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI için tıklayınız
24.12.2021 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak ZEYTİNCİ, DANTEL, KEHRİBAR, MERMER, FEVZİ ÇAKMAK, KOÇ, SARNIÇ, GEYİK, AÇANGÜL, KUYU, KAZIM KARABEKİR, TEMSİL, GÜMÜŞ, İSMET KARAGÜLLÜ
Beykoz
09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak TAFLAN, TAŞLIK ÇIKMAZI, ŞİŞMAN ÇIKMAZI, SOĞUKSU, KİLİS ÇIKMAZI, ÇİT ÇIKMAZI, DAMLA ÇIKMAZI, ÇERKEZ, HANÇER, BARIŞ, GÜFTE ÇIKMAZI, AYHAN ÇIKMAZI, ÇERÇEVE, BAKIRCI, BURMA ÇIKMAZI, SAVAŞ, TUNCER, YAMAÇ, ŞEHİT EROL MARANGOZ, ŞİMŞEK, TUNALI, EDE, BALA ÇIKMAZI, ŞEHİT MURAT ÇAVDAR ÇIKMAZI, BİRCAN ÇIKMAZI, AYDINLAR, BAHAR, BALABAN, AVARE
24.12.2021 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak VENÜS, DUTDERE, GÜZELBAHCE, TÜRKELİ, BEŞER, KIRLANGIÇ, YUSUFCUK
Kadıköy
24.12.2021 09:00 - 18:00Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak ACIBADEM, BAL, ITIRLI, GÜLLÜ, MUHTARBEY, BEYAZLEYLAKLI, ZEAMET, BEYAZKARANFİL, YENİDUYGU, ŞEBBOYLU, İKBAL ÇEŞME
24.12.2021 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak FAHRETTİN KERİM GÖKAY
Ümraniye
24.12.2021 09:30 - 18:00Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARIEtkilenen Cadde / Sokak ÇAĞLAYAN, ÖZÜDOĞRU, GÜZ, SAVAŞ, ŞEKER MASLAK, TOPÇU, KURUDERE, SÜTÇÜ İMAM, SÜTÇÜ, ALEMDAĞ
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI için tıklayınız
BEDAŞ
Bayrampaşa
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah KARACA, KARADENİZ, UZUN sk bölgelerinde 24/12/2021 12:00:00 - 24/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Başakşehir
NO: 8630645
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KARDELEN, NAMIK KEMAL, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL, YONCA, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/12/2021 09:00:00 - 24/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8638316
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AKGÖL, ALEV, OSMANLI sk bölgelerinde 24/12/2021 09:00:00 - 24/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 8624361İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 2. ORTAKIR, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, CAMİ, CİN DERESİ, MERDİVENLİ 1, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 24/12/2021 10:00:00 - 24/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI için tıklayınız
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah KARACA, KARADENİZ, UZUN sk bölgelerinde 24/12/2021 12:00:00 - 24/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Başakşehir
NO: 8630645
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KARDELEN, NAMIK KEMAL, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL, YONCA, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/12/2021 09:00:00 - 24/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8638316
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AKGÖL, ALEV, OSMANLI sk bölgelerinde 24/12/2021 09:00:00 - 24/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 8624361İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 2. ORTAKIR, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, CAMİ, CİN DERESİ, MERDİVENLİ 1, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 24/12/2021 10:00:00 - 24/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI için tıklayınız