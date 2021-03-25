İstanbul'da bugün kar yağacak mı? İşte kar yağışında son durum
İstanbul'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kentte dün sabah saatlerinde başlayan yağış, yüksek bölgelerde gece kar şeklinde devam etti. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ana yollarda oluşabilecek aksiliklere karşı önlem alıyor. Peki, İstanbul'da bugün kar yağacak mı?
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Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul'da bu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu. İşte, kar yağışında son durum...
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İstanbul’da dün sabah etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün içinde İstanbul’a kar uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarının ardından İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.
Özellikle Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de kar yağışı görüldü.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kışla mücadele araçları da teyakkuzdaydı. Özellikle anaarterlerde araçlar ortaya çıkabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre bugün İstanbul ve Ankara da dahil yurt genelinde kar yağışları devam edecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.
Cuma günü kar yağışının batıyı terk edip yurdun doğusu ve iç kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji özellikle doğu bölgeleri için çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.