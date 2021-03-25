İstanbul'da bugün kar yağacak mı? İşte kar yağışında son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kışla mücadele araçları da teyakkuzdaydı. Özellikle anaarterlerde araçlar ortaya çıkabilecek her hangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre bugün İstanbul ve Ankara da dahil yurt genelinde kar yağışları devam edecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.



Cuma günü kar yağışının batıyı terk edip yurdun doğusu ve iç kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji özellikle doğu bölgeleri için çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.



